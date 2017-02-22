Forbes заявил об удешевлении подарочных наборов номинантам на "Оскар"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Номинанты на премию "Оскар" 2017 года в самых престижных категориях получат более дешевые наборы подарков, чем год назад, пишет Forbes.

По данным издания, в этом году каждая из корзин с подарками будет стоить менее $200 тысяч, хотя год назад стоимость составляла около $232 тысяч. В общей сложности подарки обошлись в $6 млн. При этом организаторы церемонии лишь отмечают, что подарки стоят более $100 тысяч.

Речь идет о специальных наборах, которые спонсоры дарят всем 25 номинантам в актерских категориях и категории за режиссуру.

В наборы входят оплаченные путешествия, приглашения на дорогостоящие косметические процедуры и даже такие экзотические подарки, как туалетная бумага ручной работы, вибратор за $250 или купон на подтяжку груди за $1900.

В 2016 году спонсорам нужно было предоставить товаров и услуг минимум на $4000, чтобы их бренд попал в эту подарочную корзину, не считая фиксированного взноса за право одарить актеров и актрис. Компании, однако, согласны на любые траты, так как считают такую акцию в отличной рекламой.

Тем не менее, в прошлом году организаторы "Оскара" подали в суд на маркетинговую компанию Distinctive Assets, обвинив ее в нанесении ущерба своей репутации. Стороны пришли к соглашению, и Distinctive Assets пообещала ясно дать понять, что Американская киноакадемия не имеет отношения к этим подаркам и не расходует на них свои средства.

Forbes признает, что точно оценить стоимость подарочных наборов сложно, но они явно стали дешевле. Например, в прошлом году актеры, актрисы и режиссеры получили VIP-туры в Израиль ($55 тыс. каждый), оплаченные туры в Японию ($54 тыс.), договор с Audi на аренду машин ($45 тыс.), а также пожизненное право получать косметику люксовой марки Lizora ($31 тыс.).

В этом году самым дорогим подарком стала трехдневная поездка на ранчо в Калифорнии ($40 тыс.).

89-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет 26 февраля, ее ведущим станет Джимми Киммел. Лидером по числу номинаций (14, в том числе две песни в одной номинации) является музыкальная мелодрама Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд".