Роснедра выдали СП "Полюса" и "Ростеха" лицензию на месторождение Сухой Лог

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Роснедра выдали лицензию на разработку месторождения Сухой Лог компании ООО "СЛ Золото" - СП ПАО "Полюс" (51%) и "Ростеха" (49%).

Как говорится в сообщении "Полюса", компания планирует провести дополнительные разведочные работы и подготовить технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта освоения месторождения с привлечением международных отраслевых и технических консультантов, что займет приблизительно 3-4 года. По результатам ТЭО будет проведена оценка различных вариантов начала строительства на месторождении.

В пятницу стало известно, что правительство своим распоряжением утвердило итоги аукциона на Сухой Лог, и глава Минприроды Сергей Донской анонсировал, что лицензия будет предоставлена "в максимально короткий срок, за неделю". Сам аукцион состоялся 26 января. Финальная цена торгов составила 9,406 млрд рублей, был сделан один шаг.

Сухой Лог - одно из крупнейших в мире золоторудных месторождений. По российской классификации балансовые запасы Сухого Лога составляют 1,943 тыс. тонн золота и 1,533 тыс. тонн серебра, забалансовые запасы - еще 741 тонну золота.