Индекс ММВБ обновил минимум с конца ноября на предпраздничной распродаже

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Индекс ММВБ, один из основных российских фондовых индикаторов, в среду обновил минимум с конца ноября прошлого года из-за предпраздничных распродаж, невзирая на ослабление рубля.

К 15:33 МСК индекс ММВБ упал до 2107,96 пункта (-0,9%), минимум дня составил 2106,84 пункта. Индекс РТС просел до 1147,56 пункта (-1,2%). Рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,6%. Доллар вырос до 57,85 рубля (+0,45 рубля).

В лидерах отката выступают бумаги "Россетей" (-4,1%) и "ФСК ЕЭС" (-3,8%) из-за разочарований уровнем панируемых дивидендов за 2016 год (25% от прибыли по РСБУ), "Башнефти" (-1,5%), "Газпрома" (-1,3%), "Магнита" (-1,3%), "РусГидро" (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,8%), "Татнефти" (-1,5%), "Транснефти" (-3,5%).

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent в среду просела до $56,39 за баррель (-0,5%), апрельская цена WTI - до $54,04 за баррель (-0,5%).