Министр труда раскритиковал предложения Минэкономразвития о налоговой реформе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Минтруд России выступает против налоговой реформы по модели Минэкономразвития "21/21", поскольку это приведет к потерям внебюджетных фондов свыше 2 трлн рублей, заявил глава ведомства Максим Топилин.

"Мне кажется неверным идти по пути отхода от страховых принципов. Если у вас сейчас ставка совокупная - 30%, а по закону 34%, то как может быть 21%? Что будет тогда с правами?" - сказал Топилин журналистам в среду, комментируя позицию Минтруда по предлагаемой Минэкономразвития налоговой реформе.

Отвечая на вопрос о том, каковы могут быть потери внебюджетных фондов от предлагаемого налогового маневра "21/21", министр сказал: "Более 2 триллионов".

Схема "21/21", одним из авторов которой считается глава Минэкономразвития Максим Орешкин, исходит из повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 21% в 2018-2019 гг с одновременным понижением совокупной ставки платежей в соцфонды с текущих 30% до единообразной совокупной ставки 21% с фонда оплаты труда.