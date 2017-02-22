Unilever пересмотрит стратегию после отказа от слияния с Kraft Heinz

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Англо-голландский консорциум Unilever, один из крупнейших производителей потребительских товаров в мире, в среду объявил о

начале стратегического пересмотра операций с целью повышения отдачи от вложений акционеров. Всего несколько дней назад руководство Unilever отклонило предложение американской Kraft Heinz о покупке за $143 млрд, а 48 часов спустя Kraft полностью отказалась от мысли о дальнейших переговорах.

"События прошлой недели выявили необходимость более быстрого воспроизведения стоимости в Unilever", - говорится в сообщении компании. Акции Unilever подорожали на 2,6% на торгах в Лондоне после публикации краткого пресс-релиза. Unilever обещает завершить пересмотр к началу апреля.

В отдельном пресс-релизе Unilever улучшила прогноз базовой рентабельности по операционной прибыли: теперь компания ожидает, что ее значение будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона от 40 до 80 базисных пунктов.

Англо-голландской концерн Unilever работает более чем в 100 странах, включая Россию, на рынок которой он вышел в 1992 году. Компания выпускает продукцию под марками Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos. Одним из направлений для роста компания считает рынок хозяйственных товаров.