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Экономика

ВТО отклонила апелляцию России по делу о запрете на импорт свинины из ЕС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила апелляцию России на решение организации, в соответствии с которым введенный в 2014 году запрет на импорт свинины в РФ из ЕС был признан незаконным.

В коммюнике, опубликованном на сайте Еврокомиссии, отмечается, что в четверг апелляционный орган ВТО подтвердил, что запрет на импорт Россией живых свиней, свинины и других продуктов свиноводства из ЕС "является незаконным в соответствии с международными правилами торговли". Решение касается запрета, введенного Россией в январе 2014 года из-за вспышки африканской чумы свиней в районах Евросоюза, расположенных вблизи границы с Белоруссией.

В предыдущем постановлении от 19 августа 2016 года арбитры ВТО признали, что отказ России по импорту некоторых продуктов ЕС не соответствует международным стандартам и нарушает правила Соглашения ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер. Аналогичная критика была выдвинута по поводу отдельных российских запретов на импорт из Польши, Литвы и Эстонии.

Арбитры подчеркнули, что члены ВТО могут осуществлять свое право определять собственные соответствующие уровни санитарной охраны и ограничивать импорт на основе санитарно-гигиенических проблем до тех пор, пока они эффективно реагируют на реальные санитарные риски. При этом такие решения не должны распространяться на продукты, поступающие из незараженных районов.

"Сегодняшнее решение подтверждает, что меры, предпринимаемые Россией против ЕС, имеют мало общего с какими-либо реальными или санитарными рисками для здоровья. Продукты ЕС из незараженных районов являются безопасными и, таким образом, нет необходимости в поддержании любой страной необоснованных ограничений на импорт", - подчеркивают в Еврокомиссии.

В Брюсселе призывают Россию "отменить свои неоправданные меры и позволить компаниям ЕС возобновить нормальный бизнес со своими российскими партнерами".

Теги: ВТО
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