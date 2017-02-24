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Экономика

Прибыль "Роснефти" по РСБУ в 2016 году снизилась в 2,4 раза

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль НК "Роснефть" по РСБУ в 2016 году составила 99,2 млрд рублей, что в 2,4 раза меньше по сравнению с 2015 годом, следует из отчета компании.

При этом выручка почти не изменилась и зафиксирована в размере 3,9 трлн рублей (в 2015 году - 3,8 трлн рублей). Себестоимость тоже осталась на уровне предыдущего периода - 2,8 трлн рублей (2,6 трлн рублей). В то же время прибыль от продаж снизилась в 3,4 раза и составила 34,5 млрд рублей.

Кроме того, доходы от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов уменьшились в 17 раз - до 6,4 млрд рублей, но и расходы существенно снизились - с 74,5 млрд рублей в 2015 году до 448 тыс. рублей в 2016 году.

В среду, 22 февраля, "Роснефть" отчиталась о чистой прибыли по МФСО. За 2016 год она составила 181 млрд рублей, что вдвое меньше показателя предыдущего года. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали прибыль за 2016 год в размере 184 млрд рублей.

Теги: Роснефть
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