Рубль вырос к доллару и евро в начале торгов пятницы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов пятницы, рубль немного укрепился к бивалютной корзине на фоне заметно выросших накануне нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 57,70-57,81 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,7625 рубля (-31 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 61,265 рубля (-8,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 21 копейку по отношению к уровню закрытия среды, составив 59,34 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,63 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 81,15 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфаксаа", плавный рост курса рубля к доллару и евро в начале торгов 24 февраля связан с отыгрыванием заметного повышения нефтяных цен, произошедшего накануне, когда российский финансовый рынок не работал из-за праздничного дня в России.

Цены на нефть эталонных марок плавно корректируются вниз в ходе утренних торгов в пятницу после того, как накануне они достигли максимальных отметок за последние 19 месяцев - с июля 2015 года. Это обусловлено менее значительным по сравнению с прогнозом повышением запасов топлива в США на прошлой неделе. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 МСК подешевели на 0,35% - до $56,38 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена поднялась на 1,33%, завершив день на уровне $56,58 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в пятницу снизились также на 0,35% - до $54,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии они прибавили в цене 1,6% и закончили торги на уровне $54,45 за баррель.