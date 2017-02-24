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Соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК по снижению нефтедобычи в январе выполнено на 86%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Договоренности по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК в январе выполнены на 86%, говорится в релизе картеля по итогам заседания технического комитета по мониторингу выполнения договоренностей.

В сообщении отмечается, что есть возможности по выполнению договоренностей на 100% и технический комитет призвал страны стремиться к этому уровню.

Согласно расчетам "Интерфакса", по итогам ежемесячного отчета ОПЕК, опубликованного две недели назад, следовало, что договоренности выполняются на 93%, при этом некоторые страны, как, например, Саудовская Аравия, перевыполнили свои квоты по сокращению. ОПЕК публикует данные по добыче странами ОПЕК как на основании непосредственного опроса стран, так и на основании вторичных источников.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее посчитало, что договоренности выполняются на 90%.

Соглашение, предусматривающее сокращение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с, начало действовать с 1 января 2017 года.

Второе заседание технического комитета, говорится в сообщении, пройдет в Вене в марте этого года, накануне заседания министерского комитета по выполнению договоренностей, который состоится в Кувейте 25-26 марта.

Теги: ОПЕК, нефть
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