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Экономика

Индексы РТС и ММВБ обновили минимумы с ноября-декабря

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, индексы ММВБ и РТС обновили минимумы с ноября-декабря прошлого года; лидерами отката выступили бумаги "Россетей" и "ФСК ЕЭС" .

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 2093,09 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1129,09 пункта (-1,5%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,1%.

Доллар подрос до 58,39 рубля (+0,32 рубля к уровню закрытия среды), минимум дня - 57,7 рубля.

За неделю индекс ММВБ снизился на 1,7%, РТС потерял 2%, доллар подешевел на 3 копейки.

В лидерах снижения в пятницу выступили акции "Магнита" (-4%, до 8825 рублей - уровень июля 2016 года), "Мечела" (-3,4%), "Россетей" (-5,1%), "РусАла" (-3,9%), "ФСК ЕЭС" (-4,4%), "Северстали" (-3%), "РусГидро" (-3,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-2,1%).

Акции "Россетей" и ее дочки "ФСК ЕЭС" распродавались инвесторами всю неделю на фоне разочарования уровнем планируемых дивидендов за 2016 год - ранее ожидалось, что выплаты составят 50% от чистой прибыли по РСБУ. Глава "Россетей" Олег Бударгин заявил во вторник, что компания считает разумным выплатить за 2016 год дивиденды в размере 25% прибыли по РСБУ.

Индексный провайдер MSCI изменил список "тяжеловесов" в индексе MSCI Russia 10/40 после ребалансировки, итоги которой были объявлены в ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени (изменения вступят в силу 1 марта). В результате GDR "НОВАТЭКа" получили место GDR "Магнита" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам пересмотра, как и ожидалось.

Акции "НОВАТЭКа" на этом фоне в пятницу выросли на 0,5%.

Также лучше рынка выглядели акции "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Ростелекома" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "префы" "Татнефти" (+1%).

Теги: РТС, ММВБ
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