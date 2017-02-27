"Роснефть" продаст Чечне большую часть "Грознефтегаза"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" настояла, чтобы правительство рассмотрело ее вариант раздела чеченских нефтяных активов, по которому Чечне отходит 51% "Грознефтегаза", сообщил в понедельник "Коммерсант ".

Вариант "Роснефти" основан на оценке активов, сделанной PwC. Крупнейший из них: "Грознефтегаз", добывающий 300 тысяч тонн нефти в год. Кроме того, в Чеченской республике строится нефтеперерабатывающий завод, на который затрачено 725 миллионов рублей (идея не реализована). Рыночная цена активов "Роснефти" в Чечне составила 11,8 миллиарда рублей.

Как сообщили источники "Коммерсанта", положительное заключение правительства по этому предложению - вопрос времени.

Нефтяные активы, расположенные на территории республики передаются чеченским властям по просьбе Рамзана Кадырова с весны прошлого года.