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Brent подорожала до $56,4 за баррель

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в понедельник после падения по итогам предыдущей торговой сессии.

Негативная динамика рынка в конце прошлой недели была обусловлена фиксацией прибыли трейдерами после того, как в четверг котировки достигли максимума более чем за 1,5 года, сообщает MarketWatch.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени подорожали на $0,41 (0,73%) - до $56,4 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена опустилась на $0,59 (1,04%), завершив торги на уровне $55,99 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник выросли на $0,33 (0,61%) - до $54,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии они потеряли в цене $0,46 (0,84%) и закончили день на уровне $53,99 за баррель.

Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 5 и достигло 602, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. За последний год показатель увеличился на 202 буровых.

Опасения, что нефтепроизводители США будут наращивать производство на фоне восстановления нефтяных котировок, оказывают сдерживающее влияние на глобальный рынок, отмечают эксперты.

В то же время позитивом для рынка являются согласованные действия стран-членов ОПЕК и других крупных производителей нефти по сокращению ее добычи.

Теги: Нефть, Brent, WTI
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