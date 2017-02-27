Кремль начал мониторинг влияющих на региональные настроения отраслей экономики

Ежемесячно будут отслеживаться и события, способные оказать положительное влияние на политическую и экономическую ситуацию

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента приступила к ежемесячному мониторингу ключевых отраслей экономики, которые способны негативно повлиять на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на несколько источников.

Кроме этого, будут отслеживаться и события, способные оказать положительное влияние на политическую и экономическую ситуацию. Срок мониторинга – до мая 2018 г.

По словам федерального чиновника, администрация президента поручила правительству, а профильные министерства должны будут ежемесячно предоставлять указанную информацию в Кремль начиная с апреля. Как уточнил другой источник, такие поручения получили Минэнерго, Минтранс, Минпромторг.

Каждое министерство составляет списки ведущих компаний, которые должны будут ежемесячно готовить для них доклады о наиболее чувствительных событиях. Компании обязаны проанализировать каждый "риск" по ряду критериев: источник его проявления (событие или условие, в том числе принятие или непринятие нормативного правового акта), дата и оценка вероятности возможного наступления "риска", его локализация, группы населения в зоне максимального риска, способы его ликвидации или минимизации последствий.

Как отмечается, в случае с Минэнерго речь идет порядка о 40 компаниях: "Мечел", "Роснефть", "Лукойл", "Транснефть", "Газпром", "Новатэк", "Энел Россия", "Росэнергоатом", "Иркутскэнерго", "Русгидро" и другие, добавляет близкий к правительству собеседник.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все будет происходить в русле обычного обмена информацией.