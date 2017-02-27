Vimpelcom выплатит $400 млн двидендов за 2016 год

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Vimpelcom впервые за несколько лет осуществит крупные дивидендные выплаты.

В январе 2014 год холдинг объявил о пересмотре дивидендной политики. Компания решила платить $0,035 на акцию (в сумме чуть больше $60 млн) до тех пор, пока соотношение чистый долг/EBITDA не снизится до менее 2.

Стандартные $0,035 на акцию компания перечислила владельцам и в минувшем декабре. Теперь Vimpelcom решил выплатить еще $0,195 на акцию (реестр закроется 30 марта, выплаты в апреле), что в сумме составит $0,23 на акцию за 2016 год, или чуть больше $400 млн.

В сообщении Vimpelcom сказано, что компания утвердила новую дивидендную политику, но ее детали, за исключением размера выплат за 2016 год, не раскрыты. Сказано лишь, что компания намерена платить "стабильные и прогрессирующие" дивиденды, базирующиеся на динамике свободного денежного потока.