Число фирм-однодневок в России сократилось более чем в 2,5 раза с 2011 года

В последние два года их количество оценивается на уровне порядка 700 тысяч, в то время как в 2011 году этот показатель составлял 1,7-1,8 млн

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Число юридических лиц в России, которые имеют признаки "однодневности", с 2011 года снизилось минимум в 2,5 раза, однако неблагонадежные компании научились лучше "маскироваться" и пытаются выглядеть сегодня как "нормальные", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Рассчитываемый в "СПАРКе" Индекс должной осмотрительности (ИДО), оценивающий вероятность того, что та или иная компания не ведет реальной деятельности, является однодневкой или "брошенным активом", показывает, что число юридических лиц, потенциально находящихся в зоне риска, последние два года находится на уровне порядка 700 тыс., в то время как в 2011 году этот показатель составлял 1,7-1,8 млн, а в начале 2015 года - около 1 млн.

При этом число факторов, которые использует "СПАРК" для обнаружения потенциально неблагонадежных компаний, выросло за это время с 10 до более чем 40, что позволяет все лучше выявлять такие бизнесы. Сокращение числа компаний, которые могут использоваться для уклонения от налогов и обналички, стало следствием действий ФНС России, ужесточения порядка регистрации юрлиц, а также повышения рисков, связанных с работой с неблагонадежными компаниями. Основное сокращение числа однодневок, показывает СПАРК, произошло в период с 2011 по 2015 год.

Спрос на услуги фирм-однодневок сохраняется, однако стоимость этих услуг выросла, а сами "прокладки" качественно изменились, сказал "Интерфаксу" гендиректор УК "Мунерман и партнеры" Илья Мунерман, разработчик методологии выявления неблагонадежных компаний.

"Первое поколение фирм-однодневок не имело ни сайтов, ни отвечающих телефонов, и такие компании вычислялись довольно легко. Второе поколение уже имело и сайты, и телефоны, и другие признаки нормальных компаний. И, наконец, третье поколение однодневок - это компании с историей, которые столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Их владельцы продали их недобросовестным контрагентам, которые, став собственниками, приспособили эти компании для мошеннических операций или обналичивания средств", - сказал Мунерман.

Благодаря возросшей прозрачности экономики одновременно удвоилось число компаний, про которые "СПАРК" точно может сказать, что они ведут реальную бизнес-деятельность и не создают риски для своих бизнес-партнеров: число таких юрлиц к началу 2017 года превысило 1,6 млн, в то время как в 2011 году их было менее 850 тыс. Общее число коммерческих компаний составляет в России 3,9 млн.

Индекс должной осмотрительности учитывает более 40 различных факторов, показывающих, что компания ведет реальную деятельность, или, напротив, указывающих на наличие у нее "массового" адреса, руководителя, телефонов.