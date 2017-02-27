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Сервис бронирования отелей Oktogo.ru закрылся из-за долгов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сервис онлайн-бронирования отелей Oktogo в прошедшие выходные прекратил работу, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в туротрасли.

"В выходные сервис прекратил работу. Это связано с финансовыми проблемами и большими долгами, возникшими в условиях резко ухудшившейся рыночной ситуации. Были и проблемы с менеджментом - у всех инвесторов были разные представления о том, как развивать бизнес", - рассказал он.

Портал Oktogo.ru не открывается, телефон поддержки сервиса онлайн-бронирования не отвечает. При этом все еще доступен для пользователей портал Oktogo.net, зарегистрированный на Кипре. В официальных сообществах сервиса в Facebook и "ВКонтакте" последние публикации сделаны еще в начале января. Пользователи в комментариях пишут об отсутствии обратной связи с сотрудниками компании в течение месяца. Отельеры сообщают о долгах по оплате бронирований отелей с сентября прошлого года.

В поисковой выдаче метапоисковиков отелей Hotellook, kayak.ru сервиса Oktogo нет. По данным источника, заметные проблемы в компании начались еще год назад, когда компания начала сокращать персонал. "Фактически людей вынуждали уходить - говорили, что будут сокращать рабочее время, ухудшать условия. В течение года ключевые сотрудники ушли", - добавил он.

Сервис бронирования отелей Oktogo был создан в 2009 году, головной офис компании находится в Санкт-Петербурге. В сентябре 2013 года компания объявила о приобретении одного из старейших в рунете портала о путешествиях Travel.ru, созданного в 1998 году. Основатель и совладелец Oktogo Марина Колесник тогда заявляла, что совместная аудитория двух проектов составляет 3 млн уникальных пользователей ежемесячно, а объединенный сайт станет крупнейшим на рынке онлайн-туризма России. В начале 2015 года польский инвестиционный фонд MCI инвестировал в проект Oktogo/Travel.ru более $5 млн. Тогда сообщалось, что деньги пойдут на "развитие продаж компании в России и странах СНГ".

В январе газета "Ведомости" сообщила, что Марина Колесник разослала сотрудникам письмо, в котором предупредила о возможной ликвидации компании из-за финансовых проблем. В письме отмечалось, что сложности у компании начались с появлением в 2015 году инвестфонда MCI, который в начале 2016 года принял решение о продаже компании. Летом прошлого года возможность покупки Oktogo рассматривал сервис бронирования авиабилетов OneTwoTrip, но сделка не состоялась.

Теги: Oktogo
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