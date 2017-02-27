ВТБ и ВТБ24 вслед за Сбербанком снизят ипотечные ставки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ с 1 марта 2017 года снижают ставки по ипотеке, говорится в пресс-релизе ВТБ.

Как отмечается, кредит на покупку недвижимости в новостройках теперь можно оформить по ставке от 10,4%, на приобретение готового жилья - от 10,75%. Общее снижение ипотечных ставок составит 1,1 п.п. для новостроек и 1,35 п.п. для готового жилья (при условии комплексного страхования). Кроме того, ВТБ24 также увеличивает до 2,150 млн рублей максимальную сумму кредита для военнослужащих - участников накопительно-ипотечной системы. В рамках программы на покупку залоговых объектов жилой недвижимости банка процентная ставка снижается на 1,3 п.п., до 10,6% годовых.

В рамках программ к базовой процентной ставке могут быть применены действующие в банках дисконты, например: скидка для зарплатных клиентов, специальные условия в рамках совместных программ с ключевыми партнерами и другие предложения двух банков.

"По итогам 2016 года мы стали лидерами по приросту рыночной доли по выдаче ипотеки, а в декабре группа ВТБ выдавала уже каждый четвертый ипотечный кредит в стране. Мы рассчитываем, что очередной шаг по повышению доступности ипотеки от группы ВТБ позволит нам закрепить достигнутый результат", - прокомментировал старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов.

С 20 февраля Сбербанк снизил ставки по ипотеке в среднем на 1,1 п.п. В итоге ставка при покупке новостроек составляет 10,9%, при покупке жилья на вторичном рынке - 10,75-12,25%. "Сбербанк впервые вводит дополнительный дисконт в размере 0,5 п.п. для клиентов, которые воспользуются сервисом электронной регистрации сделки при покупке новостройки у застройщика. Таким образом, ставка по ипотеке для них составит 10,4%", - отмечал глава банка Герман Греф.

Кроме того, 27 февраля о снижении ставок по всем ипотечным кредитам на 0,5 п.п. сообщило Агентство по ипотечному жилищному кредитованию.