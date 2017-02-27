МТС решила сделать интернет-трафик бесплатным и зарабатывать на рекламе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - "Мобильные Телесистемы" планируют увеличить количество пользователей мобильного интернета, предложив абонентам бесплатный data-трафик за просмотр рекламы, сообщил "Интерфаксу" вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич.

Проект поначалу затронет абонентов - владельцев смартфонов, которые при наличии девайса не пользуются мобильным интернетом. Таких клиентов у МТС, по словам

Лацанича, почти 30%. На конец сентября 2016 года МТС обслуживала 79 млн мобильных абонентов, из них 52% (41 млн) пользовались смартфонами. То есть, речь идет о порядка 10-12 млн клиентов, которые имеют возможность, но не пользуется мобильным интернетом.

"Раньше мы работали над тем, чтобы обеспечить смартфонами как можно больше абонентов, работали разными способами - партнерскими акциями, субсидиями трафика, обнулением маржинальности. Все только, чтобы люди пользовались передачей данных. И мы этим вырастили себе другую проблему - часть людей смартфоны купила, а передачей данных пользоваться не начала. Мы считаем это неправильным, когда человек купил машину и на ней не ездит, только слушает в ней музыку", - сказал Лацанич.

Пилотный проект монетизации data-трафика по рекламной модели будет запущен весной в Волгоградской, Кировской, Кемеровской, Омской и Тамбовской областях. В нем примут участие абоненты с тарифными планами без включенного мобильного интернета. Выборку будет делать сама МТС, а рекламодателей привлечет "Яндекс" .

Абоненты-участники проекта получат пакет трафика в 100 Мб взамен на просмотр рекламного ролика продолжительностью 30 секунд. В рамках партнерства с "Яндексом" модель монетизации до конца не определена, говорит Лацанич - это будет либо доля от продаж (revenue share), либо фиксированная плата. При этом "Яндекс" будет определять рекламодателей по аукционной модели, когда рекламодатели сами назначают стоимость рекламы и наилучшую позицию получает ролик с самой высокой ценой.

"Если рекламная модель способна принести нам доходы за услуги связи, как она приносит Google или "Яндекс" доходы за поиск, то мы готовы отказаться от платы абонентов за передачу данных. Если эта модель не сможет полностью окупить затраты на передачу данных, но будет конвертировать абонентов из непользователей data-услугами в пользователей, мы будем применять модель как инструмент привлечения. Если ни первое, ни второе, мы откажемся от этой модели", - отметил В.Лацанич. МТС планирует подвести первые итоги проекта через шесть месяцев после его запуска.

По словам Лацанича, это очередной шаг компании на пути к "обнулению" стоимости услуг связи для абонентов. В частности, компания уже обнуляла интернет-трафик в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook, а также при просмотре видео на YouTube, Amediateka и в других сервисах.

"Нас всегда очень привлекала модель Google, "Яндекс", Facebook, в которой поток монетизируется за счет третьих лиц, когда пользователь ничего не платит, а платит за все рекламодатель. Такой мы видим перспективу и нашего развития. Мы считаем, что пока мы стоим на модели платы за доступ, это не дает нам развиваться", - отметил он.