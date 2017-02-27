Глава Минкомсвязи рассказал о планах создания "Фонда развития цифровой экономики"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - - Фонд универсальных услуг связи, в который каждый российский оператор отчисляет 1,2% выручки от услуг связи в рамках реализации программы развития цифровой экономики РФ, может быть упразднен, поскольку для новых задач отрасли понадобится новый фонд. Об этом журналистам рассказал глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в кулуарах Mobile World Congress в Барселоне.

"В рамках подготовки программы цифровой экономики мы понимаем, что нам нужно совершить рывок. И задача просто подключить (к интернету - ИФ) все населённые пункты с населением 250-500 человек - это очень узкий спектр. У нас есть в отрасли целый ряд специальных сборов. Это и 1,2% платы от выручки операторов связи, это плата за частоты, это плата за право получения частот на аукционах. Возможны другие виды платежей. Мы считаем, это в целом пересмотреть, вполне возможно, все эти специальные источники финансирования объединить и направить в единый фонд. Он должен быть обособлен", - сказал Н.Никифоров.

"Давайте условно назовём этот фонд Фондом развития цифровой экономики", - предложил он.

Он напомнил, что это достаточно существенные сборы, которые зачастую лишь наполовину идут на отрасль. "Плата за частоты, по нашим оценкам, лишь наполовину используется на те задачи, которые предусмотрены по закону ", - сказал министр.