Главные новости
В РоссииДворкович не нашел нарушений в действиях руководства "Почты России"В РоссииМень рассказал о возможном изменении закона о столичном статусе МосквыВ РоссииВ Кремле прокомментировали ультиматум властей ДНР и ЛНР Украине
Экономика

Глава Минкомсвязи рассказал о планах создания "Фонда развития цифровой экономики"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - - Фонд универсальных услуг связи, в который каждый российский оператор отчисляет 1,2% выручки от услуг связи в рамках реализации программы развития цифровой экономики РФ, может быть упразднен, поскольку для новых задач отрасли понадобится новый фонд. Об этом журналистам рассказал глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в кулуарах Mobile World Congress в Барселоне.

"В рамках подготовки программы цифровой экономики мы понимаем, что нам нужно совершить рывок. И задача просто подключить (к интернету - ИФ) все населённые пункты с населением 250-500 человек - это очень узкий спектр. У нас есть в отрасли целый ряд специальных сборов. Это и 1,2% платы от выручки операторов связи, это плата за частоты, это плата за право получения частот на аукционах. Возможны другие виды платежей. Мы считаем, это в целом пересмотреть, вполне возможно, все эти специальные источники финансирования объединить и направить в единый фонд. Он должен быть обособлен", - сказал Н.Никифоров.

"Давайте условно назовём этот фонд Фондом развития цифровой экономики", - предложил он.

Он напомнил, что это достаточно существенные сборы, которые зачастую лишь наполовину идут на отрасль. "Плата за частоты, по нашим оценкам, лишь наполовину используется на те задачи, которые предусмотрены по закону ", - сказал министр.

Теги: Минкомсвязь, Николай Никифоров
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Медведев заявил о стабилизации ситуации на рынке труда РФМедведев заявил о стабилизации ситуации на рынке труда РФ
"Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей", - сообщил премьер-министрПодробнее
Орешкин пообещал рост экономики России на 2% по итогам годаОрешкин пообещал рост экономики России на 2% по итогам года
Глава Минэкономразвития указал, что предварительные данные по ряду макроиндикаторов за январь говорят о позитивных тенденциях в экономикеПодробнее
Сергей Иванов-младший представлен на должность главы "АЛРОСА"Сергей Иванов-младший представлен на должность главы "АЛРОСА"
Сейчас сын экс-главы администрации президента занимает должность старшего вице-президента СбербанкаПодробнее
Силуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апрелеСилуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апреле
Объем первого выпуска составит 20 млрд рублей, инвесторы смогут покупать в рамках одного выпуска бумаги на сумму от 30 тыс. рублей до 25 млн рублейПодробнее
Число фирм-однодневок в России сократилось более чем в 2,5 раза с 2011 годаЧисло фирм-однодневок в России сократилось более чем в 2,5 раза с 2011 года
В последние два года их количество оценивается на уровне порядка 700 тысяч, в то время как в 2011 году этот показатель составлял 1,7-1,8 млнПодробнее
Кремль начал мониторинг влияющих на региональные настроения отраслей экономикиКремль начал мониторинг влияющих на региональные настроения отраслей экономики
Ежемесячно будут отслеживаться и события, способные оказать положительное влияние на политическую и экономическую ситуациюПодробнее
Главу "Ростелекома" Калугина отправили в отставкуГлаву "Ростелекома" Калугина отправили в отставку
По данным источников "Интерфакса", компанию может возглавить зампред правления ВТБ Михаил ОсеевскийПодробнее
Saudi Aramco наняла организаторов для проведения крупнейшего IPO в историиSaudi Aramco наняла организаторов для проведения крупнейшего IPO в истории
Организацией первичного публичного предложения акций займутся JPMorgan Chase, HSBC Holdings и Morgan StanleyПодробнее
Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2016 год 20% от чистой прибылиСбербанк направит на выплату дивидендов за 2016 год 20% от чистой прибыли
По словам главы банка Германа Грефа, совокупный объем дивидендов превысит 100 млрд рублейПодробнее
"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в России"Ведомости" узнали об идее ограничить расчеты наличными в России
Речь идет о возможном запрете зарплат наличными и ограничении оплаты наличными крупных покупокПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 февраля6 фото
27 февраля
Фотохроника 27 февраля
Прощание с Алексеем Петренко7 фото
27 февраля
Прощание с Алексеем Петренко
"Оскар-2017"11 фото
27 февраля
"Оскар-2017"
Все фотогалереи
Цитата дня

Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, за ним - доска, и детишки сидят рядами

Ольга Голодец раскритиковала советское наследие в школах

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДворкович не нашел нарушений в действиях руководства "Почты России"В РоссииМень рассказал о возможном изменении закона о столичном статусе МосквыВ РоссииВ Кремле прокомментировали ультиматум властей ДНР и ЛНР УкраинеВ РоссииПодготовлен законопроект о лишении водителей прав за непропуск скорой
Орешкин анонсировал скорую приватизацию 25% минус одна акция "Совкомфлота"
Что произошло за день: понедельник, 27 февраля
Мень рассказал о возможном изменении закона о столичном статусе Москвы
Фотохроника 27 февраля
Трамп предложил увеличить военный бюджет США на $54 млрд
Более половины россиян заметили улучшение качества российского кино
Граждане Грузии смогут ездить в Европу без виз с конца марта
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи