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Экономика

Орешкин анонсировал скорую приватизацию 25% минус одна акция "Совкомфлота"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство определилось, что приватизация 25% минус одна акция "Совкомфлота" пройдет только на Московской бирже, сделка сейчас готовится и скоро может быть о ней объявлено, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума.

"Решили, что будет размещение на Московской бирже. На Нью-Йоркской (параллельно - ИФ) нет", - сказал министр, уточнив, что сделка будет "скоро", речь идет о продаже пакета в 25% минус одна акция.

Как сообщалось, госдоля в "Совкомфлоте", который сейчас принадлежит государству на 100%, в 2017-2019 гг. может сократиться до 25% плюс 1 акция. Эти намерения зафиксированы в плане приватизации на трехлетку, одобренном в начале февраля правительством.

Государство собирается начать приватизацию компании, продав на первом этапе пакет в размере 25% минус одна акция, уже несколько лет. В 2015 году от этой сделки планировалось выручить 24 млрд рублей, но первичное размещение акций компании так и не состоялось.

В 2016 году инвестиционный консультант продажи "Совкомфлота" был отобран заново - сейчас им является "ВТБ Капитал", в работе над сделкой ему будет помогать Sberbank CIB.

Планировалось, что приватизация 25% минус одной акции компании может состояться весной 2017 года.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная группа, специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа; один из крупнейших в мире операторов танкерного флота.

Теги: Совкомфлот, Максим Орешкин, Минэкономразвития
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