Газпром определил цену экспорта в 2017 году в $180-190 за тысячу кубометров

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Диапазон цен экспортных контрактов "Газпрома" в 2017 году будет составлять от $180 до $190 за тысячу кубометров, заявил в ходе презентации на Дне инвестора зампред правления концерна Александр Медведев.

В 2016 году средняя цена экспорта составила $167 за тыс. куб. м, напомнил он. В прошлом году "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье рекордные 179,3 млрд кубометров газа. Это составляет суммарное потребление газа в Японии, Сингапуре, Южной Корее и Вьетнаме, говорится в презентации для встречи с инвесторами АТР в Сингапуре.

В 2016 году компания обеспечила 34% европейского газового рынка и до 2025 года намерена удерживать долю до 35%, говорится в презентации.

"В отличие от спорта мы свои рекорды ставим без использования допинга - каких либо субсидий, за которые в конечном счете платят потребители", - прокомментировал Медведев в своем докладе.