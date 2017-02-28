Нефть Brent подорожала до $56,14 за баррель

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо поднимаются во вторник после незначительного и разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени поднялась на $0,21 (0,38%) - до $56,14 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы снизились в цене на $0,06 (0,11%) - до $55,93 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,16 (0,3%) - до $54,21 за баррель. Контракт подорожал на $0,06 (0,11%) - до $54,05 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Внимание трейдеров направлено как на данные о сокращении производства нефтедобывающими странами, так и на сигналы в отношении добычи в США.

Договоренности по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК в январе выполнены на 86%, сообщила накануне ОПЕК.

При этом, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на пять и достигло 602. За последний год показатель увеличился на 202 единиц.

Стоимость нефти WTI остается в диапазоне $50-55 за баррель с начала этого года, "и это довольно узкий диапазон, чтобы цена могла держаться в нем в дальнейшие месяцы, поэтому мы ждем прорыва", отмечает сырьевой аналитик Schneider Electric Дэниэл Уотерс. "Вопрос в том, в каком направлении будет прорыв", - заметил эксперт.

Увеличение числа "длинных" позиций по нефти WTI указывает на возможность подъема цены, отмечает Уотерс.

Однако этот фактор, по его словам, также создает понижательный риск в случае быстрого закрытия "длинных" позиций трейдерами при изменении настроя рынка. "Настрой инвесторов может измениться, если появятся сигналы даже незначительного несоответствия объемов добычи в странах ОПЕК заявленным показателям", - говорит Уотерс.