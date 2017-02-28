Индекс Dow Jones поставил 12-й рекорд подряд

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Американский рынок акций начал неделю сдержанным повышением в ожидании программного выступления президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

Dow Jones Industrial Average ставит рекорд на закрытии торгов уже 12-ю сессию подряд, что совпадает по продолжительности с таким периодом в 1987 году. Однако 30 лет назад Dow Jones за 12 сессий подскочил на 9,2%, а в этом году - всего на 3,9%.

S&P 500 также завершил торги на рекордно высокой отметке.

Во вторник Трамп выступит в Конгрессе США. Участники рынка рассчитывают на то, что он обнародует подробности запланированной налоговой реформы, реформы здравоохранения, расходов на инфраструктуру.

В понедельник президент США сообщил, что намерен добиваться повышения расходов на оборону более чем на 9%. На этом фоне подорожали бумаги компаний, получающих оборонные заказы: Boeing, Raytheon, General Dynamics и Lockheed Martin. В частности, капитализация Boeing увеличилась на 1,1%.

Нефть WTI подорожала на 0,3%, до $54,20 за баррель.

Индекс нефтегазовых компаний, входящих в S&P 500, поднялся на 0,9% в связи с ожиданиями налоговых послаблений и инвестиций в инфраструктуру. Индикатор строительных и инжиниринговых компаний прибавил 1,9%.

Кроме того, в понедельник стало известно, что заказы товаров длительного пользования в США в январе выросли на 1,8% вместо ожидавшегося увеличения на 1,6%. Заказы без учета транспортного оборудования неожиданно упали на 0,2%, хотя эксперты ожидали повышения на 0,5%.

Около 90% компаний из индекса Standard & Poor's 500 уже обнародовали свои отчетности за четвертый квартал прошлого года. Из них около 75% превзошли прогнозы рынка по показателю прибыли и почти половина - по показателю выручки.

Котировки акций американской фармкомпании Pieris Pharmaceuticals выросли на 5,2%. Компания сообщила о продаже эксклюзивных прав на разработку и распространение ряда лекарственных препаратов японской ASKA Pharmaceuticals.

Другой производитель лекарств, La Jolla Pharmaceutical Co., увеличил капитализацию на 76,8% на позитивных результатах клинических испытаний нового препарата от гипотонии.

Ценные бумаги аукционного дома Sotheby's подскочили на 15,7% на сильных прибыли и выручке в минувшем квартале.

Курс акций Time Warner поднялся на 0,9% на новостях о том, что регулятор США в сфере связи не ждет пересмотра планируемой сделки AT&T Inc. по приобретению Time Warner за $85,4 млрд.

Цена акций инвестиционной компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличилась на 0,3%. В 2016 году компания получила чистую прибыль практически на уровне предыдущего года, в то время как в четвертом квартале ее рост составил около 15%.

Капитализация производителя электромобилей Tesla Inc. упала на 4,2% после того, как аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендации для акций компании до "продавать".

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 27 февраля поднялся на 15,68 пункта (0,08%) и составил 20837,44 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 2,41 пункта (0,10%) - до 2369,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 16,59 пункта (0,28%) и составил 5861,90 пункта.