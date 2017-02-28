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Экономика

ЦБ предложил Медведеву ограничить круг допущенных к госсредствам банков

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ предлагает допустить к госсредствам банки, согласившиеся раскрывать надзорную информацию о своем финансовом положении госорганам и госкорпорациям, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, соответствующее предложение председатель ЦБ Эльвира Набиуллина направила главе правительства Дмитрию Медведеву в середине февраля.

Оценка надежности банка по уровню капитала может привести к неравным условиям конкуренции в секторе и ограничить доступ некоторых субъектов экономики к банковским услугам, полагают в ЦБ. К примеру, при использовании этого критерия права на участие в программе льготного кредитования сельхозпроизводителей лишаются небольшие региональные банки.

ЦБ впервые выступил с этим предложением в июле прошлого года. Тогда Набиуллина заявила, что согласие на раскрытие информации о надзорных действиях ЦБ в отношении банка может стать одним из критериев его допуска к госсредствам. С тех пор представители регулятора не раз публично высказывались в поддержку этой идеи, но лишь сейчас ЦБ направил свои предложения главе правительства, запустив тем самым процесс обсуждения реализации этой идеи профильными ведомствами.

Представители бизнеса, госструктур и деловых ассоциаций уже не раз просили ЦБ в той или иной степени информировать о проблемах банков, чтобы избежать ситуации, когда после отзыва лицензии в кредитной организации "зависают" миллиардные депозиты крупных предприятий или государственных учреждений. Даже на непубличные просьбы ведомств намекнуть, куда можно, а куда лучше не надо класть деньги, ЦБ отвечал отказом - на это, в частности, в свое время сетовал Фонд социального страхования, деньги которого зависли в банке "Российский кредит", в письме Медведеву.

Правительство в прошлом году резко ужесточило требования к банкам, где могут размещаться деньги бюджета и внебюджетных фондов, чтобы снизить риск потери бюджетных средств. В частности, были повышены минимальные требования к капиталу до 25 млрд рублей, а в некоторых случаях - до 250 млрд рублей. Это в разы сократило число кредитных организаций, которые имеют доступ к средствам государства.

Теги: ЦБ РФ, Эльвира Набиуллина, Дмитрий Медведев
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