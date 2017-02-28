Доллар подешевел к евро и иене в преддверии речи Трампа в Конгрессе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США слабо дешевеет относительно евро и иены во вторник, несмотря на рост ожиданий повышения базовой процентной ставки Федрезервом после выступления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберта Каплана. Внимание трейдеров во вторник направлено на выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Участники рынка рассчитывают на то, что он обнародует подробности запланированной налоговой реформы, реформы здравоохранения, расходов на инфраструктуру.

Каплан подтвердил свое мнение о том, что он предпочел бы "как можно более быстрый" подъем ставки Федрезервом, отметив, что Центробанку не стоит обращать чрезмерного внимания на ожидания рынка. "Мне хотелось бы знать, что происходит на рынке, но я не хотел бы принимать происходящее там слишком близко, - заявил Каплан. - Рыночные ожидания могут меняться очень быстро".

В подтверждение слов Каплана оценка трейдерами вероятности подъема ставки Федрезервом на мартовском заседании резко возросла в понедельник, сообщает агентство Bloomberg. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения на заседании 14-15 марта, в понедельник оценивалась трейдерами 50%, тогда как пятью днями ранее - лишь в 34%.

Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов до $1,0612 по сравнению с $1,0604 на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/иена торгуется на уровне 112,28 иены против 112,54 иены накануне, курс евро к иене опустился до 119,15 иены по сравнению с 119,33 иены в понедельник.