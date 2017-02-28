Рынок акций РФ открылся снижением ММВБ и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%. К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2054,57 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1115,62 пункта (-0,2%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,8%.

Доллар подешевел до 57,99 рубля (-0,06 рубля). В лидерах отката выступают рублевые акции "Башнефти" (-1,5%), "Россетей" (-1,8% и -2% "префы"), "РусАла" (-2%), "Мечела" (-1%), "РусГидро" (-1,4%). Подросли бумаги "Газпрома" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "Ростелекома" (+0,2%), "Северстали" (+0,3%), "Татнефти" (+0,1%).

Индексы в США в понедельник подросли в ожидании программного выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, индекс Dow Jones поставил рекорд на закрытие торгов уже 12-ю сессию подряд, что совпадает по продолжительности с таким периодом в 1987 году (однако 30 лет назад Dow Jones за 12 сессий подскочил на 9,2%, а в этом году - всего на 3,9%). Индекс S&P 500 также завершил торги на рекордно высокой отметке.

Участники рынка рассчитывают на то, что Трамп обнародует подробности запланированной налоговой реформы, реформы здравоохранения, расходов на инфраструктуру.