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Экономика

Китай потратит $377 млрд на развитие транспортной инфраструктуры в 2017 году

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Власти Китая направят в 2017 году не менее 2,6 трлн юаней ($376,8 млрд) на реализацию проектов в сфере транспортной инфраструктуры, пишет газета China Daily со ссылкой на информацию министерства транспорта КНР.

В частности, порядка 800 млрд юаней будет направлено на железнодорожные проекты, 1,65 трлн юаней - на строительство дорог, а также 150 млрд юаней на развитие водного транспорта, сообщил министр транспорта Китая Ли Сяопэн.

По его словам, в рамках пятилетнего плана развития КНР (2016-2020 гг.) на проекты в сфере транспортной инфраструктуры планируется направить 15 трлн юаней, в том числе 3,5 млрд юаней на железнодорожное сообщение, 7,8 трлн юаней на дороги и 500 млрд юаней на водный транспорт.

После реализации проектов, заложенных в пятилетний план, железнодорожная сеть в КНР увеличится на 30 тыс. километров, причем более трети этой сети придется на долю высокоскоростного сообщения. Помимо этого, план предполагает строительство 320 тыс. км новых дорог и более 50 новых гражданских аэропортов, отметил Ли Сяопэн.

К 2020 году Китай будет иметь современную транспортную систему, безопасную, эффективную и дружественную к окружающей среде, заявил он. Согласно плану министерства, к 2020 году в стране будет использоваться порядка 200 тыс. автобусов, работающих на экологически чистых источниках энергии, по сравнению с 160 тыс. подобных автобусов на конец 2016 года.

Теги: Китай
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