Главные новости
В РоссииКаждый четвертый россиянин испытал потребность в продовольственных картахКультураВозможной виновницей аварии с участием Караченцова назвали его женуВ РоссииМинюст РФ заявил о готовности скорректировать "статью Дадина"
Экономика

Роспотребнадзор оштрафовал Uber за введение в заблуждение пассажиров

По мнению ведомства, компания не доводит до пользователей информацию о лицензии и прохождении медицинского освидетельствования водителей

Роспотребнадзор оштрафовал Uber за введение в заблуждение пассажиров
Фото: Reuters

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Московское управление Роспотребнадзора оштрафовало на 100 тысяч рублей диспетчерскую службу Uber за введение в заблуждение пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Роспотребнадзора, диспетчерская служба принимает заявки потребителей на предоставление услуги по перевозке и формирует базу заявок, доступ к которой имеют водители - "партнеры" компании. "Таким образом, общество вводит потребителей в заблуждение относительно качества и безопасности услуги по перевозке", - заявили в ведомстве.

"До потребителя не доводится информация о лицензии и прохождении медицинского освидетельствования водителей такси, а также о потребительских свойствах услуги по перевозке, а именно об исполнителе услуги", - говорится в сообщении.

Клиент, заказывая такси, не получает сведений об исполнителе услуги по перевозке, в связи с чем у него складывается впечатление, что услугу ему оказывает компания Uber, так как потребитель обратился именно к Uber. После окончания поездки информация о водителе в квитанции также отсутствует, отметили в ведомстве.

Теги: Uber, Россия, Роспотребнадзор
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Кудрин предупредил о быстром росте запроса на креативностьКудрин предупредил о быстром росте запроса на креативность
По его словам, в университетах нужно активизировать подготовку специалистов по профессиям, которые соединили бы креативность и умение использовать новые технологииПодробнее
К февралю "Газпром" построил четверть трубопровода "Сила Сибири"К февралю "Газпром" построил четверть трубопровода "Сила Сибири"
В январе компания строила по полтора километра трассы в суткиПодробнее
Медведев заявил о стабилизации ситуации на рынке труда РФМедведев заявил о стабилизации ситуации на рынке труда РФ
"Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей", - сообщил премьер-министрПодробнее
Орешкин пообещал рост экономики России на 2% по итогам годаОрешкин пообещал рост экономики России на 2% по итогам года
Глава Минэкономразвития указал, что предварительные данные по ряду макроиндикаторов за январь говорят о позитивных тенденциях в экономикеПодробнее
Сергей Иванов-младший представлен на должность главы "АЛРОСА"Сергей Иванов-младший представлен на должность главы "АЛРОСА"
Сейчас сын экс-главы администрации президента занимает должность старшего вице-президента СбербанкаПодробнее
Силуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апрелеСилуанов анонсировал выпуск гособлигаций для населения в апреле
Объем первого выпуска составит 20 млрд рублей, инвесторы смогут покупать в рамках одного выпуска бумаги на сумму от 30 тыс. рублей до 25 млн рублейПодробнее
Число фирм-однодневок в России сократилось более чем в 2,5 раза с 2011 годаЧисло фирм-однодневок в России сократилось более чем в 2,5 раза с 2011 года
В последние два года их количество оценивается на уровне порядка 700 тысяч, в то время как в 2011 году этот показатель составлял 1,7-1,8 млнПодробнее
Кремль начал мониторинг влияющих на региональные настроения отраслей экономикиКремль начал мониторинг влияющих на региональные настроения отраслей экономики
Ежемесячно будут отслеживаться и события, способные оказать положительное влияние на политическую и экономическую ситуациюПодробнее
Главу "Ростелекома" Калугина отправили в отставкуГлаву "Ростелекома" Калугина отправили в отставку
По данным источников "Интерфакса", компанию может возглавить зампред правления ВТБ Михаил ОсеевскийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Карнавал в Бразилии10 фото
28 февраля
Карнавал в Бразилии
Фотохроника 27 февраля6 фото
27 февраля
Фотохроника 27 февраля
"Оскар-2017"11 фото
27 февраля
"Оскар-2017"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКаждый четвертый россиянин испытал потребность в продовольственных картахКультураВозможной виновницей аварии с участием Караченцова назвали его женуВ РоссииМинюст РФ заявил о готовности скорректировать "статью Дадина"ЭкономикаРоспотребнадзор оштрафовал Uber за введение в заблуждение пассажиров
В ЛДПР предложили проводить Единый день голосования по средам
Благоустройство Садового кольца в Москве в 2017 г. оценили почти в 12 млрд руб.
Европарламент рассмотрит принятый в РФ закон о декриминализации домашнего насилия
У правозащитницы Зои Световой провели обыск
Главного тренера "Байкала-Энергии" призвали уйти в отставку
Роспотребнадзор оштрафовал Uber за введение в заблуждение пассажиров
Стадион ЦСКА получит название "ВЭБ Арена"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи