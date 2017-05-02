Brent подешевела до $51,42 за баррель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть, опустившиеся в понедельник до минимальных уровней за пять недель, продолжают снижаться во вторник.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени опустилась на $0,1 (0,19%) - до $51,42 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы снизились в цене на $0,53 (1,02%) - до $51,52 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,14 (0,29%) - до $48,7 за баррель. Контракт подешевел на $0,49 (0,99%) - до $48,84 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Опасения, связанные с тем, что рост производства нефти в США сведет на нет усилия нефтедобывающих стран по сокращению чрезмерных мировых запасов топлива, продолжают оказывать давление на рынок, пишет MarketWatch.

"При неопределенности в отношении дальнейшей политики ОПЕК, тенденция к росту добычи нефти в США будет оставаться самым главным сдерживающим фактором для рынка в среднесрочной перспективе", - отметил аналитик издания Sevens Report Тайлер Ричи.

Данные Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост числа нефтяных буровых установок в США по итогам 15-й недели подряд.

Эксперты высказывают опасения, что даже в случае продления странами ОПЕК и не-ОПЕК соглашения о сокращении добычи нефти, снижение производства может оказаться недостаточным для уменьшения глобальных запасов сырья до приемлемого уровня.

Государства ОПЕК проведут 25 мая очередную встречу, где будут обсуждать возможность продления соглашения о сокращении добычи.