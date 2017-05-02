Добыча нефти в РФ в апреле оказалась на 5% ниже октября 2016 года

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Добыча нефти с газовым конденсатом в России в апреле 2017 года составила 45,002 млн тонн, что на 1,6% выше аналогичного показателя за апрель 2016 года и на 5,2% меньше, чем в октябре 2016 года. Такие данные содержатся в оперативной сводке ГП "ЦДУ ТЭК".

Октябрь 2016 года (47,494 млн тонн) был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК.

За период с января по апрель добыча нефти с газовым конденсатом в России составила 181,166 млн тонн, что на 0,8% выше показателя аналогичного периода 2016 года.

При этом экспорт российского сырья в страны дальнего зарубежья за 4 месяца вырос на 3,7% по сравнению с январем-апрелем 2016 года и достиг 80,419 млн тонн.

Добыча природного газа за 4 месяца 2017 года увеличилась на 7,7% относительно показателя аналогичного периода - до 236,437 млрд куб. м.

Анализируя эту информацию, следует учитывать, что в феврале 2017 года на 1 день меньше, чем годом ранее.