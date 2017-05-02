"Аптечная сеть 36,6" в 2016 году получила 9,4 млрд рублей чистого убытка

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Аптечная сеть 36,6" в 2016 году составил 9,345 млрд рублей против 178 млн рублей годом ранее, следует из отчетности компании. Выручка компании увеличилась на 44% - до 45,9 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась в 1,5 раза - до 35 млрд рублей, в результате валовая прибыль выросла только на 16% и составила 10,8 млрд рублей.

Убыток до налогообложения аптечной сети составил 9,4 млрд рублей против 1,3 млрд рублей годом ранее. Рост был, в том числе, обусловлен повышением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов в 1,6 раза - до 16,3 млрд рублей. Cкорректированный показатель EBITDA составил 519 млн рублей.

Чистый долг группы на конец года составил 19,7 млрд рублей. Краткосрочные обязательства группы по итогам года составляли 27,9 млрд рублей (рост в 2 раза к 2015 году), долгосрочные - 17,4 млрд рублей (+37%).

Краткосрочные обязательства "Аптечной сети 36,6" на конец года превышали ее оборотные активы почти на 15 млрд рублей, следует из отчетности. В течение 2017 года группа, по прогнозам руководства, сгенерирует денежный поток от операционной деятельности, достаточный для погашения краткосрочного долга, отмечается в отчете.

В марте 2017 года "Аптечная сеть 36,6" привлекла 5-летнюю кредитную линию с лимитом 5 млрд рублей под 12% годовых. Кроме того, один из банков-кредиторов снизил компании процентные ставки по кредитным линиям, общая сумма задолженности по которым на конец 2016 года составила 15 млрд рублей, с 15% до 12% годовых.

"Аптечная сеть 36,6" в прошлом году завершила слияние с аптечной группой А5. Результаты А5 консолидируются в отчетности группы только с 22 декабря 2016 года, хотя в течение 2016 года группа фактически несла затраты на управление этими точками продаж, уточняет компания.

На конец 2016 года под управлением объединенной сети находилось 1782 аптеки.

Основной акционер "Аптечной сети 36,6" - Palesora Limited, контролируемая гендиректором аптечной компании Владимиром Кинцурашвили и председателем совета директоров Иваном Саганелидзе, после объединения владеет 62,31% группы. Американскому аптечному гиганту Walgreens Boots Alliance принадлежит 15% "36,6", концерну "Россиум" банкира Романа Авдеева - 10,08%, фонду Baring Vostok - 13,73%.