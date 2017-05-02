Главные новости
В миреСотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГВ миреВласти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитковСпортФК "Краснодар" призвал клубы отказаться от попыток влияния на арбитров
Экономика

Alitalia начала процедуру банкротства

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Руководство крупнейшей итальянской авиакомпании Alitalia приняло единогласное решение начать процедуру банкротства компании после того, как ее сотрудники отказались одобрить план реструктуризации.

Как говорится в пресс-релизе Alitalia, непринятие плана сделало невозможным инвестиции в компанию со стороны акционеров, при этом времени для поиска альтернативных вариантов слишком мало, и руководство подало документы на введение временной администрации согласно положениям итальянского законодательства. Это первый шаг к банкротству компании и ее продаже новым владельцам. Если желающих купить фирму целиком не найдется, ее активы будут распроданы по частям.

Выдвинутый руководством план предполагал, в частности, увольнение 1,7 тыс. сотрудников и сокращение зарплат на 8%, а также вливание 2 млрд евро нового капитала. В ходе переговоров руководство компании пошло на значительные уступки, однако на общем голосовании большинство сотрудников проголосовали против этого плана.

Правительство Италии уже заявило, что национализация авиаперевозчика не состоится ни при каких обстоятельствах. В пресс-релизе Alitalia подчеркивается, что процедура банкротства не затронула рейсы компании, и все полеты выполняются по расписанию.

Теги: Alitalia
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Греция договорилась с кредиторами по пакету реформГреция договорилась с кредиторами по пакету реформ
Афины согласились увеличить налоги и сократить социальные выплатыПодробнее
Экономика обнала. Кто на новенького?Экономика обнала. Кто на новенького?
Промежуточные итоги войны с фирмами-однодневкамиПодробнее
Путин подписал закон об обязательном переводе бюджетников на карты "Мир"Путин подписал закон об обязательном переводе бюджетников на карты "Мир"
Положения закона распространяются на выплаты зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендийПодробнее
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
При этом ЦБ ожидает роста экономики в 2017-2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефтьПодробнее
Сбербанк обжаловал запрет использовать на Украине бренд "Сбербанк"Сбербанк обжаловал запрет использовать на Украине бренд "Сбербанк"
Единственным законным владельцем бренда на территории Украины является местный ОщадбанкПодробнее
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставкеЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
Аналитики ждут ее снижения на 0,25 п.п. - до 9,50%Подробнее
Дворкович предсказал рост курса доллара до 60 рублейДворкович предсказал рост курса доллара до 60 рублей
При этом вице-премьер сослался на неназванных экспертовПодробнее
"Ъ" узнал о компенсации поставок электроэнергии в ЛНР за счет российских потребителей"Ъ" узнал о компенсации поставок электроэнергии в ЛНР за счет российских потребителей
Нагрузка, связанная с повышением тарифа ФСК, ляжет на всех потребителей, кроме непосредственно населения РоссииПодробнее
Белый дом представил проект налоговой реформыБелый дом представил проект налоговой реформы
Самые серьезные послабления предусмотрены для крупных корпорацийПодробнее
Начало продаж гособлигаций для населения. ОбобщениеНачало продаж гособлигаций для населения. Обобщение
В первый день продаж дебютного выпуска трехлетних облигаций федерального займа россияне приобрели бумаги на 697 млн рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Празднование Первомая в России9 фото
01 мая
Празднование Первомая в России
Шоу каскадеров "Русский форсаж 3"12 фото
30 апреля
Шоу каскадеров "Русский форсаж 3"
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСотрудница ФБР вышла замуж за террориста из ИГВ миреВласти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитковСпортФК "Краснодар" призвал клубы отказаться от попыток влияния на арбитровЭкономикаЭкономика обнала. Кто на новенького?
Alitalia начала процедуру банкротства
МВД Грузии сочло нежелательным визит "Ночных волков" в Тбилиси на День Победы
Еще три дела о халатности возбудили по факту пожаров в Иркутской области
Думе предложили повысить статус депутатов и сенаторов при общении с чиновниками
ЕСПЧ присудил оренбуржцу 45 тыс. евро за пытки в полиции
Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в I квартале рухнула на 42%
ЦБ установил курсы доллара и евро на 3 мая
Букмекеры назвали "Локомотив" фаворитом финала Кубка России по футболу
Благоустройство пяти московских прудов обойдется в 120 млн руб.
Акция оппозиции 6 мая в Москве состоится на проспекте Сахарова
Полиция начала эвакуацию людей с Куликова поля в Одессе
Верховный суд предложил сократить время оглашения приговора по уголовным делам
Фигуранта "болотного дела" Непомнящих в колонии осмотрели врачи
Трехлетний ребенок утонул в луже во Владивостоке
Власти Австралии построят в Сиднее второй аэропорт за $3,8 млрд
Власти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитков
В Берлине назвали основные темы предстоящего разговора Путина и Меркель
Власти Москвы обещали вместо хрущевок построить дома нового поколения
Террористы убили 10 военнослужащих на западе Ирака
Сумма призовых за победу на Уимблдоне увеличится из-за Brexit
Приостановлена работа лагеря под Ижевском после массового отравления детей
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
Трех депутатов Одесского облсовета от оппозиции вызвали на допрос
В РПЦ поддержали запрет "Свидетелей Иеговы" в России
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи