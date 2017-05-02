Минфин не поддержал концепцию фабрики проектного финансирования ВЭБа

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Минфин не поддержал предложенный Внешэкономбанком механизм создания фабрики проектного финансирования и выступил против предоставления дополнительных субсидий из федерального бюджета, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Поручения разработать предложения по созданию фабрики проектного финансирования были даны в начале марта премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам инвестиционного форума в Сочи. При использовании этого механизма планируется в том числе привлекать средства инвесторов в рамках синдицированного кредитования, а также предусмотреть возможность хеджирования государством рисков изменения процентных ставок.

Ряд ключевых моментов создания этого механизма был представлен главой ВЭБа Сергеем Горьковым на прошлой неделе в ходе заседания коллегии Минэкономразвития. Предлагаемая ВЭБом схема финансирования проектов предусматривает такой вариант финансирования, где 20% - акционерный капитал, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта. ВЭБ также рассчитывает на субсидирование государством процентной ставки по кредитам, выданным для реализации инвестпроектов в рамках фабрики. Параметры предоставления субсидий он не раскрывал.

Источник "Интерфакса" уточнил, что госкорпорация хотела дополнительно получить из бюджета в 2017-2021 гг. 79,4 млрд рублей на покрытие убытков за счет субсидирования процентной ставки. Объем субсидирования был рассчитан исходя из предпосылки сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 10% до конца 2021 года или ее снижения ("ключевая ставка минус 6%"). Минфин же обратил внимание на риски повышения ключевой ставки ЦБ в среднесрочной перспективе в случае ускорения инфляции вследствие волатильности на финансовом рынке, а также в связи с возможным изменением ключевых параметров налоговой системы РФ, которое также несет риск краткосрочного роста инфляции в 2019 году и последующие годы.

Субсидирование ставки, по расчетам ВЭБа, позволило бы ему предоставлять средства на проект под 8,5-10% годовых на срок 10-15 лет, добавил источник. Без дополнительной поддержки государства сейчас банк может предоставлять финансирование под 12-13% годовых.

ВЭБ получает из бюджета ежегодно по 150 млрд рублей для соблюдения ковенант и выполнения долговых обязательств перед иностранными кредиторами, напомнил собеседник. По его словам, Минфин не поддерживает оказание дополнительной финансовой помощи госкорпорации.

В рамках фабрики ВЭБ предложил разделить общий объем финансирования на два транша: "А" (40% финансирования) с низкой доходностью, "В" - с большей доходностью, но менее защищенный. Потенциальными инвесторами в рамках транша "А" могут выступать НПФ (при условии участия банка-партнера НПФ в финансировании 1/3 транша "В"). Для повышения надежности инвестиций по траншу "А" ВЭБ предлагает предусмотреть госгарантии в размере от 110 млрд рублей в 2017 году до 770 млрд рублей в 2021 году. Минфин против, так как эти предложения существенно превышают весь запланированный объем госгарантий на 2017-2021 гг., добавил источник.

Ведомство также указало на возможную угрозу финансовой устойчивости ВЭБа из-за ориентации на вложения в долгосрочные и низкодоходные активы и привлечения краткосрочных и дорогих финансовых ресурсов. По мнению Минфина, формирование механизма долгосрочного финансирования проектов с участием банка должно сопровождаться принятием мер по совершенствованию его деятельности и повышению устойчивости.

Формирование механизмов долгосрочного финансирования инвестпроектов не стоит сводить только к увеличению объемов предоставления ВЭБу дешевых ресурсов, так как это может создать предпосылки для конкуренции госкорпорации с коммерческими банками за проекты и, по мнению Минфина, может стать причиной отказа Банка России от последовательного снижения ключевой ставки из-за возникновения профицита ликвидности и ухудшения эффективности процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

Минфин считает, что ВЭБу следует уделить особое внимание завершению ранее начатых проектов, обеспечить их выход на безубыточность, предусмотреть финансирование новых проектов в рамках фабрики за счет негосударственных средств, а также после того, как у ВЭБа будет сформирована общепризнанная репутация лидера в сфере структурирования проектов.