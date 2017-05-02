Главные новости
В РоссииНавальный заявил об утрате 80% зрения одним глазом после нападения с зеленкойВ миреМеркель не увидела целесообразности в новом соглашении по УкраинеВ миреВласти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитков
Экономика

Минфин не поддержал концепцию фабрики проектного финансирования ВЭБа

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Минфин не поддержал предложенный Внешэкономбанком механизм создания фабрики проектного финансирования и выступил против предоставления дополнительных субсидий из федерального бюджета, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Поручения разработать предложения по созданию фабрики проектного финансирования были даны в начале марта премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам инвестиционного форума в Сочи. При использовании этого механизма планируется в том числе привлекать средства инвесторов в рамках синдицированного кредитования, а также предусмотреть возможность хеджирования государством рисков изменения процентных ставок.

Ряд ключевых моментов создания этого механизма был представлен главой ВЭБа Сергеем Горьковым на прошлой неделе в ходе заседания коллегии Минэкономразвития. Предлагаемая ВЭБом схема финансирования проектов предусматривает такой вариант финансирования, где 20% - акционерный капитал, 80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта. ВЭБ также рассчитывает на субсидирование государством процентной ставки по кредитам, выданным для реализации инвестпроектов в рамках фабрики. Параметры предоставления субсидий он не раскрывал.

Источник "Интерфакса" уточнил, что госкорпорация хотела дополнительно получить из бюджета в 2017-2021 гг. 79,4 млрд рублей на покрытие убытков за счет субсидирования процентной ставки. Объем субсидирования был рассчитан исходя из предпосылки сохранения ключевой ставки ЦБ на уровне 10% до конца 2021 года или ее снижения ("ключевая ставка минус 6%"). Минфин же обратил внимание на риски повышения ключевой ставки ЦБ в среднесрочной перспективе в случае ускорения инфляции вследствие волатильности на финансовом рынке, а также в связи с возможным изменением ключевых параметров налоговой системы РФ, которое также несет риск краткосрочного роста инфляции в 2019 году и последующие годы.

Субсидирование ставки, по расчетам ВЭБа, позволило бы ему предоставлять средства на проект под 8,5-10% годовых на срок 10-15 лет, добавил источник. Без дополнительной поддержки государства сейчас банк может предоставлять финансирование под 12-13% годовых.

ВЭБ получает из бюджета ежегодно по 150 млрд рублей для соблюдения ковенант и выполнения долговых обязательств перед иностранными кредиторами, напомнил собеседник. По его словам, Минфин не поддерживает оказание дополнительной финансовой помощи госкорпорации.

В рамках фабрики ВЭБ предложил разделить общий объем финансирования на два транша: "А" (40% финансирования) с низкой доходностью, "В" - с большей доходностью, но менее защищенный. Потенциальными инвесторами в рамках транша "А" могут выступать НПФ (при условии участия банка-партнера НПФ в финансировании 1/3 транша "В"). Для повышения надежности инвестиций по траншу "А" ВЭБ предлагает предусмотреть госгарантии в размере от 110 млрд рублей в 2017 году до 770 млрд рублей в 2021 году. Минфин против, так как эти предложения существенно превышают весь запланированный объем госгарантий на 2017-2021 гг., добавил источник.

Ведомство также указало на возможную угрозу финансовой устойчивости ВЭБа из-за ориентации на вложения в долгосрочные и низкодоходные активы и привлечения краткосрочных и дорогих финансовых ресурсов. По мнению Минфина, формирование механизма долгосрочного финансирования проектов с участием банка должно сопровождаться принятием мер по совершенствованию его деятельности и повышению устойчивости.

Формирование механизмов долгосрочного финансирования инвестпроектов не стоит сводить только к увеличению объемов предоставления ВЭБу дешевых ресурсов, так как это может создать предпосылки для конкуренции госкорпорации с коммерческими банками за проекты и, по мнению Минфина, может стать причиной отказа Банка России от последовательного снижения ключевой ставки из-за возникновения профицита ликвидности и ухудшения эффективности процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

Минфин считает, что ВЭБу следует уделить особое внимание завершению ранее начатых проектов, обеспечить их выход на безубыточность, предусмотреть финансирование новых проектов в рамках фабрики за счет негосударственных средств, а также после того, как у ВЭБа будет сформирована общепризнанная репутация лидера в сфере структурирования проектов.

Теги: Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Греция договорилась с кредиторами по пакету реформГреция договорилась с кредиторами по пакету реформ
Афины согласились увеличить налоги и сократить социальные выплатыПодробнее
Экономика обнала. Кто на новенького?Экономика обнала. Кто на новенького?
Промежуточные итоги войны с фирмами-однодневкамиПодробнее
Путин подписал закон об обязательном переводе бюджетников на карты "Мир"Путин подписал закон об обязательном переводе бюджетников на карты "Мир"
Положения закона распространяются на выплаты зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендийПодробнее
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
При этом ЦБ ожидает роста экономики в 2017-2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефтьПодробнее
Сбербанк обжаловал запрет использовать на Украине бренд "Сбербанк"Сбербанк обжаловал запрет использовать на Украине бренд "Сбербанк"
Единственным законным владельцем бренда на территории Украины является местный ОщадбанкПодробнее
ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставкеЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке
Аналитики ждут ее снижения на 0,25 п.п. - до 9,50%Подробнее
Дворкович предсказал рост курса доллара до 60 рублейДворкович предсказал рост курса доллара до 60 рублей
При этом вице-премьер сослался на неназванных экспертовПодробнее
"Ъ" узнал о компенсации поставок электроэнергии в ЛНР за счет российских потребителей"Ъ" узнал о компенсации поставок электроэнергии в ЛНР за счет российских потребителей
Нагрузка, связанная с повышением тарифа ФСК, ляжет на всех потребителей, кроме непосредственно населения РоссииПодробнее
Белый дом представил проект налоговой реформыБелый дом представил проект налоговой реформы
Самые серьезные послабления предусмотрены для крупных корпорацийПодробнее
Начало продаж гособлигаций для населения. ОбобщениеНачало продаж гособлигаций для населения. Обобщение
В первый день продаж дебютного выпуска трехлетних облигаций федерального займа россияне приобрели бумаги на 697 млн рублейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке12 фото
02 мая
Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке
Празднование Первомая в России9 фото
01 мая
Празднование Первомая в России
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНавальный заявил об утрате 80% зрения одним глазом после нападения с зеленкойВ миреМеркель не увидела целесообразности в новом соглашении по УкраинеВ миреВласти турецкой Антальи запретили публичное распитие алкогольных напитковВ РоссииСенаторы предложили разрешить транспортным полицейским применять электрошокеры
Почти 300 тыс. билетов продано на матчи Кубка конфедераций в РФ
Путин признал необходимость участия США в сирийском урегулировании
Опасное сближение российского "Боинга" с австрийским "Эмбраером" произошло над Кубанью
Меркель не увидела целесообразности в новом соглашении по Украине
Паспорт болельщика Кубка конфедераций получили почти 70 тыс. человек
Российский Starbucks оказался самым дорогим в мире
Путин отметил сдержанность российских правоохранителей во время протестных акций
Меркель затронула на встрече с Путиным проблему геев в Чечне
Турецкое агентство сообщило о подъеме аппаратуры с затонувшего корабля "Лиман"
Минфин не поддержал концепцию фабрики проектного финансирования ВЭБа
Житель Чувашии подавился куском шашлыка и умер
В Париже арт-дилер забыл в такси картину за 1,5 млн евро
Повышенный до прожиточного минимума МРОТ останется федеральным
Первые молекулярные гонки завершились рекордом австрийско-американского "болида"
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи