"Аэрофлот" сократил в I квартале чистый убыток по РСБУ на 24%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сократил в I квартале 2017 г. чистый убыток по РСБУ на 24% в годовом выражении, до 2,29 млрд руб., следует из отчетности авиакомпании.

Выручка за отчетный период составила 87,78 млрд руб. против прошлогоднего показателя в 87,2 млрд руб.

Валовый убыток компании составил 1,7 млрд руб. против валовой прибыли в 3,27 млрд руб., полученной годом ранее.

Долгосрочные обязательства перевозчика на конец квартала составили 15,26 млрд руб. (на конец 2016 г. - 17,7 млрд руб.), краткосрочные - 101,89 млрд руб. (на конец 2016 г. - 79,58 млрд руб.)

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания в РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Россию" (работает в среднем сегменте), "Победу" (низкобюджетный сегмент) и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".

Основной акционер "Аэрофлота" - Росимущество (51,2%), еще 4,5% - у дочерней компании "Аэрофлот-Финанс", 3,3% владеет госкорпорация "Ростех", 34,8% - у институциональных инвесторов, 6,1% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту "Аэрофлота".