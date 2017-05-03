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Экономика

Сенат США утвердил Джея Клейтона новым главой Комиссии по ценным бумагам

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Сенат утвердил юриста Джея Клейтона, кандидатура которого была выдвинута президентом США Дональдом Трампом, на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). "За" Клейтона проголосовал 61 сенатор, 37 - против.

Ожидается, что новый глава SEC может сделать акцент на дерегулировании фондового рынка и поддержке IPO, придерживаясь при этом жесткой линии в отношении нарушений на рынке. В ходе слушаний в сенатском комитете 50-летний Клейтон высказался, в частности, за снижение регулятивного бремени на публичные компании, чтобы увеличить число IPO и поддержать экономический рост. Клейтон заявил, что в последние годы фондовый рынок США стал менее интересен для компаний, привлекающих капитал, в том числе для иностранных корпораций.

В то же время кандидат сказал сенаторам, что у него пока нет конкретных планов по отмене положений закона Додда-Фрэнка, но он намерен проанализировать эффективность отдельных его положений. Новая администрация и республиканцы в целом поддерживают меры по дерегулированию рынка, в том числе выступают за отказ от ряда положений закона Додда-Фрэнка, принятого в США после финансового кризиса.

Клейтон - юрист, партнер Sullivan & Cromwell, представлял интересы крупнейших фирм Уолл-стрит, включая Goldman Sachs, Barclays, Deutsche Bank, участвовал в ряде крупнейших сделок. Его жена работает в Goldman Sachs. Связи кандидата с конкретными участниками рынка вызвали вопросы со стороны сенаторов-демократов. Клейтон сменит на посту главы SEC Мэри Джо Уайт, которая ушла в отставку несколько месяцев назад.

После назначения Клейтона в Комиссию будут входить 3 из 5 из предусмотренных членов, при этом один член комиссии - представительница Демократической партии, у которой фактически есть возможность блокировать любые решения SEC. После отставки Уайт и перехода SEC под контроль республиканцев начался процесс отмены некоторых требований в части раскрытия информации.

Так, Трамп подписал в середине февраля закон, который предусматривает отмену нормативного акта SEC о раскрытии публичными компаниями, ведущими добычу нефти, газа и других минеральных ресурсов за рубежом, платежей иностранным правительствам. Американские эмитенты (примерно 750 публичных корпораций) должны были начать раскрывать, начиная с отчетности за 2018 год, все платежи иностранным правительствам, превышающие $100 тыс., включая налоги, роялти, гонорары, дивиденды, другие платежи - с разбивкой по отдельным проектам. Сторонники этой меры, которая в общем виде содержится в законе Додда-Фрэнка, заявляли, что прозрачность в сфере платежей за сырьевые ресурсы снижает коррупционные риски, повышает шансы на справедливое распределение доходов от разработки месторождений различных полезных ископаемых в бедных странах. Бизнес настаивал, что в результате раскрытия платежей американские производители окажутся в более невыгодных условиях, чем их зарубежные конкуренты.

Временный глава SEC Майкл Пивовар запустил процесс пересмотра еще двух документов в сфере раскрытия информации: о раскрытии информации об использовании компаниями "конфликтных минералов" и о соотношении между зарплатой руководителя и среднего работника компании. Республиканцы не подвергают сомнению необходимость максимальной прозрачности рынка для инвесторов, однако считают, что ряд требований в этой сфере являются избыточными.

Число публичных компаний снизилось в США примерно на треть за последние 20 лет, с 9113 в 1997 г. до примерно 6000.

Теги: США
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