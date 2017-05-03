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Китайский конгломерат HNA стал крупнейшим акционером Deutsche Bank

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Китайский многопрофильный конгломерат HNA Group стал крупнейшим акционером Deutsche Bank, увеличив долю участия в банке почти до 10% - больше, чем у королевской семьи Катара и американской управляющей компании BlackRock, пишет Handelsblatt со ссылкой на данные раскрытия. В феврале HNA впервые приобрела 3,04% акций Deutsche Bank через европейскую управляющую компанию C-Quadrat Asset Management (UK) LLP, а в апреле увеличила долю с 4,76% до 9,92%.

Deutsche Bank и HNA не комментируют эту информацию. C-Quadrat Asset Management (UK) LLP - дочерняя компания C-Quadrat Investment AG, созданной австрийским инвестором Александером Шульцем. На закрытие торгов 2 мая пакет акций Deutsche Bank, принадлежащий HNA (204,7 млн акций), стоил около 3,4 млрд евро.

Ранее китайская компания утверждала, что намерена сохранить долю участия в Deutsche Bank менее 10%, пишет MarketWatch. По данным источников издания, HNA в апреле приняла участие в программе Deutsche Bank по привлечению $8,5 млрд дополнительного капитала.

HNA - это конгломерат фирм, занятых в основном в сфере воздушного транспорта (концерн начинался с Hainan Airlines), недвижимости, финансовых услуг, туризма и морских перевозок. Составляющие его фирмы сосредоточены в Китае и в азиатском регионе, но есть некоторая деятельность и в ЕС, и в США. Например, осенью прошлого года китайская группа приобрела 25% гостиничной сети Hilton.

В этом году HNA продолжает активно инвестировать за рубежом, несмотря на жесткие ограничения движения капитала, введенные Пекином. Основатель HNA Group и Hainan Airlines - 63-летний китайский бизнесмен Чэнь Фэн.

Теги: Deutsche Bank
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