Минкомсвязи захотело взимать плату с госкомпаний за закупки иностранного ПО

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Минкомсвязи рассматривает возможность введения компенсационного платежа от госкомпаний, которые закупают зарубежное программное обеспечение при наличии аналога в реестре отечественного ПО, сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров. Собранные таким образом средства могут быть направлены в Фонд развития информационных технологий (ФРИТ), образованный в январе этого года.

"Было озвучено предложение, что такой компенсационный платеж должен составлять около 5%. Купил на 100 млн рублей зарубежного ПО, будь добр 5 млн рублей перечислить в фонд развития ИТ", - сказал Никифоров, подчеркнув, что это предварительное обсуждение.

"Считаем, что некая мера стимулирования рублем (закупок российского ПО - ИФ) обязательно должна быть. Но эти предложения нам предстоит выработать вместе с коллегами из Минэкономразвития и Минфина", - добавил глава Минкомсвязи.

В настоящее время госкомпании законодательно не обязаны закупать продукты из реестра отечественного ПО, такая обязанность есть только у госорганов.

Летом 2016 года первый вице-премьер Игорь Шувалов направил госпредставителям в советах директоров госкомпаний директиву. Согласно документу, компании должны были провести заседания советов директоров по утверждению положения о переходе на закупки отечественного ПО.

Ранее и само Минкомсвязи заявляло о намерении распространить на госкомпании ограничения на закупку иностранного софта при наличии аналога в реестре. Против этой инициативы выступало Минэкономразвития.

В настоящее время в реестр отечественного ПО внесено более 3 тыс. продуктов, работ и услуг. В октябре прошлого года "Газпром" ввел изменения в положения о закупках корпорации и ее "дочек", подразумевающие приоритет российского ПО при закупках. Аналогичное изменение приняли "АЛРОСА" и ВТБ .