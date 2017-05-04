Палата представителей США утвердила бюджет на оставшуюся часть финансового года

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США в среду утвердила бюджет на оставшуюся часть финансового года, который истекает 30 сентября 2017. Если до субботы законопроект утвердит также и Сенат, это позволит предотвратить приостановку нормальной работы правительства. Федеральное правительство сейчас имеет средства для продолжения работы только до субботы.

В Палате представителей за документ проголосовали 309 конгрессменов, против - 118, законопроект направлен на одобрение в Сенат. Как сообщает агентство AP, президент Дональд Трамп в случае утверждения законопроекта Сенатом подпишет документ. 2 мая представители обеих партий Конгресса США достигли соглашения относительно федерального бюджета на оставшиеся пять месяцев текущего финансового года.

Договоренности предшествовали несколько недель жарких дебатов, которые, как опасались многие эксперты, могли привести к временной приостановке работы органов власти и госучреждений в связи с отсутствием финансирования (shutdown).

В принятом нижней палатой законопроекте не в полной мере отражены пожелания Трампа. В частности, меньше запрошенного администрацией уровня будут расходы на оборону. В документе не предусмотрены расходы на строительство стены на границе с Мексикой. Во времена президентства Барака Обамы несколько раз возникали бюджетные кризисы, поскольку у Демократической партии не было большинства среди законодателей. Последний shutdown произошел в 2013 году и длился 17 дней.

Теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией, от которой Трамп был избран президентом. Однако для принятия бюджета необходимо 60 голосов в Сенате, где у республиканцев всего 52 места.