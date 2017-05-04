Минфин РФ сократит покупку валюты до минимума из-за недополученных доходов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Объемы покупки валюты Минфином на рынке в мае - начале июня сократятся до абсолютного минимума из-за недополученных в апреле нефтегазовых доходов.

Как сообщил в четверг Минфин, отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки в мае прогнозируется в размере 54,5 млрд рублей. При этом отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам апреля от сделанной месяцем ранее оценки составило 46 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку валюты на внутреннем рынке, в период с 10 мая по 6 июня составит всего 8,5 млрд рублей.

Соответственно, ежедневный объем покупки валюты составит в эквиваленте всего 400 млн рублей против 3,5 млрд рублей в период с 7 апреля по 5 мая.

Столь большое отрицательное отклонение от плана в основном обусловлено тем, что фактический объем экспорта газа и нефтепродуктов в апреле оказался существенно ниже прогнозных оценок, пишет Минфин. Дополнительным фактором отклонения стал возврат в апреле переплаты по ранее уплаченным таможенным платежам. При этом снижение объема экспорта нефтепродуктов не было компенсировано экспортом нефти. Сократился по сравнению с прогнозной оценкой и объем нефтедобычи.

Кроме того, фактический обменный курс доллара к рублю в апреле сложился на более низком уровне по сравнению со среднемесячным значением марта, использовавшимся для оценки, отмечает министерство.

"При сохранении текущей конъюнктуры ожидается, что объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, в последующие периоды будет выше", - говорится в сообщении.

Минфин начал проводить операции по покупке валюты с 7 февраля, до 6 марта объем ежедневных операций планировался на сумму, эквивалентную 6,3 млрд рублей. Министерство рассчитало, что дополнительные нефтегазовые доходы в феврале составят 113,1 млрд рублей, исходя из этой суммы был определен объем ежедневных покупок, однако в итоге объем дополнительных поступлений оказался меньше. Как пояснял Минфин, отрицательная величина отклонения в феврале в основном обусловлена тем, что фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в этом месяце оказался ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально-экономического развития. Кроме того, фактический обменный курс доллара к рублю в феврале сложился на более низком уровне по сравнению со среднемесячным значением января, использовавшимся для оценки.

Объем ежемесячных операций на март был рассчитан исходя из ожидаемого превышения нефтегазовых доходов бюджета на этот месяц над оценкой, предусмотренной законом о бюджете - 91,9 млрд рублей, за минусом 21,4 млрд рублей, на которые недопоступили допдоходы, ожидавшиеся Минфином в феврале. Ежедневный объем в марте, исходя из общего объема покупок в 70,5 млрд рублей, составил 3,2 млрд рублей.

На покупку валюты в период с 7 апреля по 5 мая Минфин направил 69,9 млрд рублей - исходя из прогноза отклонение нефтегазовых доходов от месячной оценки в апреле в размере 64,5 млрд рублей и фактического отклонения по итогам марта в 5,4 млрд рублей. Валюту в интересах Минфина приобретает ЦБ, она зачисляется на счета Федерального казначейства.