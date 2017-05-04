В ЕАЭС собрались снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 500 евро

Речь идет о товарах, ввозимых физлицами на автомобилях, автобусах, по железной дороге или по морю

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Норма беспошлинного ввоза товаров физлицами для личных целей наземными видами транспорта в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может быть снижена втрое - с 1500 до 500 евро, следует из проекта документа, опубликованного Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

Снижение планируется осуществлять постепенно: с нынешних 1500 евро в текущем и следующем году до 1000 евро в 2019 г., 750 евро в 2020 г. и 500 евро, начиная с 1 января 2021 года.

Снизятся также и весовые нормы для сопровождаемого и несопровождаемого багажа - с текущих 50 кг до не более чем 25 кг в 2021 году.

Речь идет о товарах, перемещаемых на автомобилях, автобусах, по железной дороге или по морю. Прежними останутся только 10 тыс. евро или 50 кг для товаров, ввозимых пассажирами воздушных судов.

Кроме того, запланировано снижение беспошлинного порога для товаров для личного пользования, доставляемых на территорию ЕАЭС перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях, о чем уже сообщалось ранее.

Так, до 31 декабря 2018 года речь будет идти о сегодняшних 1000 евро или не более чем 31 кг. С января 2019 года порог опустится до 500 евро при том же весе. Наконец, с 1 января 2020 года норма составит всего 200 евро.