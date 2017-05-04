Популярность "Игры престолов" сделала исландскую крону лидером роста среди валют

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Исландская крона поднялась к доллару и евро максимальными темпами среди валют всех развитых стран за последние 12 месяцев, несмотря на меры по ограничению ее роста.

За указанный период крона выросла к евро на 21%, а к доллару - на 15%.

Повышению курса исландской нацвалюты способствуют активный рост экономики страны и огромная популярность северного государства у туристов, частично вызванная успехом сериала "Игра престолов", многие сцены которого снимались именно в Исландии, пишет агентство Bloomberg.

В четвертом квартале 2016 года ВВП Исландии подскочил на 11,3% в годовом выражении после роста на 9,6% по итогам третьего квартала.

В 2016 году страну с населением чуть больше 330 тыс. человек посетили 1,8 млн туристов - на 40% больше, чем в 2015 году, когда рост составил 30%.

В марте правительство Исландии отменило практически все ограничения на движение капитала, введенные после финансового кризиса 2009 года. Тогда курс кроны резко упал, однако в течение нескольких дней восстановился и вернулся к росту.