Главные новости
В РоссииПрокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204В РоссииТри человека погибли при крушении вертолета в БашкирииВ РоссииПетр Павленский получил политическое убежище во Франции
Экономика

"НОВАТЭК" подтвердил готовность совместно реализовывать СПГ-проекты на Тамбейской группе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Основной владелец первого СПГ-завода на Ямале - "НОВАТЭК" готов рассматривать возможность партнерства в рамках дальнейшего освоения месторождений Тамбейской группы.

"НОВАТЭК", реализуя проект "Ямал СПГ", получил уникальный опыт и компетенции в развитии СПГ-проектов в Арктике. Мы подписали соглашение с крупнейшими инжиниринговыми компаниями и определили технологическую платформу для реализации будущих проектов СПГ, тем самым подтвердив свою стратегическую направленность на развитие производства СПГ в российской Арктике и увеличение доли нашей страны в мировом балансе СПГ. Мы уже заявляли и подтверждаем сейчас свою заинтересованность в совместной реализации СПГ-проектов на ресурсной базе Тамбейской группы месторождений", - передал "Интерфаксу" глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон через своего представителя.

В четверг в Кремле глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о завершении геологоразведки на газпромовских участках Тамбейской группы месторождений и готовности начать переговоры с потенциальными партнерами. В качестве квалификационных пожеланий к партнеру, предпочтительно - российскому, назывался опыт строительства СПГ-завода и освоения месторождений с высоким содержанием жирного газа (что фактически указывает на возможность партнерства с "НОВАТЭКом").

Миллер также сообщил, что "Газпром" с 2008 года увеличил запасы Тамбейской группы месторождений на 4,1 трлн куб. метров - до 6,7 трлн куб. метров. "Газпромом" проведены комплексные геологоразведочные работы на Тамбейской группе месторождений, сейсмические работы на площади 3650 км, пробурено 14 поисково-разведочных скважин, уточнил председатель правления газового концерна.

"Я прошу вас представить предложения по тому, как вы предполагаете работать. Но просил бы вас обратить внимание, на два серьезных обстоятельства. Первое - при привлечении партнеров исходить из того, что они в состоянии сами привлекать необходимые финансовые ресурсы. И второе - максимально опираться на имеющие технологические возможности российской науки и промышленности", - сказал в ответ Путин.

"НОВАТЭК" вместе с иностранными партнерами уже построил на полуострове Ямал завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" на базе Южно-Тамбейского месторождения.

Теги: НОВАТЭК, Леонид Михельсон, Ямал СПГ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
В ЕАЭС собрались снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 500 евроВ ЕАЭС собрались снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 500 евро
Речь идет о товарах, ввозимых физлицами на автомобилях, автобусах, по железной дороге или по морюПодробнее
Доллар впервые с конца марта поднялся выше 58 рублейДоллар впервые с конца марта поднялся выше 58 рублей
Нефть марки Brent опустилась ниже $50 за баррель также впервые с 22 мартаПодробнее
Турция сняла ограничения на ввоз российской пшеницыТурция сняла ограничения на ввоз российской пшеницы
Об этом заявил министр экономики Турции Нихат ЗейбекчиПодробнее
"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахом"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахом
Однозначной оценки, как появилась эта недостача, у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента "Пересвета" нетПодробнее
"Роснефть" объяснила иск к АФК "Система""Роснефть" объяснила иск к АФК "Система"
В нефтяной компании мотивировали подачу иска на 106,6 млрд рублей выводом активовПодробнее
Греция договорилась с кредиторами по пакету реформГреция договорилась с кредиторами по пакету реформ
Афины согласились увеличить налоги и сократить социальные выплатыПодробнее
Экономика обнала. Кто на новенького?Экономика обнала. Кто на новенького?
Промежуточные итоги войны с фирмами-однодневкамиПодробнее
Путин подписал закон об обязательном переводе бюджетников на карты "Мир"Путин подписал закон об обязательном переводе бюджетников на карты "Мир"
Положения закона распространяются на выплаты зарплат работников государственных и муниципальных учреждений, пенсий и стипендийПодробнее
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
При этом ЦБ ожидает роста экономики в 2017-2019 годах даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефтьПодробнее
Сбербанк обжаловал запрет использовать на Украине бренд "Сбербанк"Сбербанк обжаловал запрет использовать на Украине бренд "Сбербанк"
Единственным законным владельцем бренда на территории Украины является местный ОщадбанкПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 мая6 фото
04 мая
Фотохроника 4 мая
День "Звездных войн" в московском метро6 фото
04 мая
День "Звездных войн" в московском метро
Лучшие фото недели10 фото
28 апреля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПрокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204В РоссииТри человека погибли при крушении вертолета в БашкирииВ РоссииПетр Павленский получил политическое убежище во ФранцииВ миреОрганизаторы "Евровидения" пригрозили России и Украине санкциями
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об отмене Obamacare
По делу Януковича показания дадут более ста высокопоставленных должностных лиц
Трубоукладчик "Турецкого потока" встал на рейд возле Анапы
"НОВАТЭК" подтвердил готовность совместно реализовывать СПГ-проекты на Тамбейской группе
Путин предостерег от попыток успеть выполнить майские указы в ущерб качеству работ
Прокуратура потребовала возбудить дело по факту покупки "Почтой России" двух Ту-204
Что произошло за день: четверг, 4 мая
Фотохроника 4 мая
Трамп принял приглашения лидеров Саудовской Аравии, Израиля и Палестины
Бывший директор музея предстанет перед судом по делу о невозвращении икон
Президент России потребовал учесть мнение москвичей при расселении хрущевок
Рекордсмена РФПЛ Медведева признали игроком месяца в "Ростове"
Путин подписал закон о безвизовом въезде в РФ болельщиков ЧМ-2018
Трамп разрешил религиозным группам поддерживать политиков
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи