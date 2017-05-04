"НОВАТЭК" подтвердил готовность совместно реализовывать СПГ-проекты на Тамбейской группе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Основной владелец первого СПГ-завода на Ямале - "НОВАТЭК" готов рассматривать возможность партнерства в рамках дальнейшего освоения месторождений Тамбейской группы.

"НОВАТЭК", реализуя проект "Ямал СПГ", получил уникальный опыт и компетенции в развитии СПГ-проектов в Арктике. Мы подписали соглашение с крупнейшими инжиниринговыми компаниями и определили технологическую платформу для реализации будущих проектов СПГ, тем самым подтвердив свою стратегическую направленность на развитие производства СПГ в российской Арктике и увеличение доли нашей страны в мировом балансе СПГ. Мы уже заявляли и подтверждаем сейчас свою заинтересованность в совместной реализации СПГ-проектов на ресурсной базе Тамбейской группы месторождений", - передал "Интерфаксу" глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон через своего представителя.

В четверг в Кремле глава "Газпрома" Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о завершении геологоразведки на газпромовских участках Тамбейской группы месторождений и готовности начать переговоры с потенциальными партнерами. В качестве квалификационных пожеланий к партнеру, предпочтительно - российскому, назывался опыт строительства СПГ-завода и освоения месторождений с высоким содержанием жирного газа (что фактически указывает на возможность партнерства с "НОВАТЭКом").

Миллер также сообщил, что "Газпром" с 2008 года увеличил запасы Тамбейской группы месторождений на 4,1 трлн куб. метров - до 6,7 трлн куб. метров. "Газпромом" проведены комплексные геологоразведочные работы на Тамбейской группе месторождений, сейсмические работы на площади 3650 км, пробурено 14 поисково-разведочных скважин, уточнил председатель правления газового концерна.

"Я прошу вас представить предложения по тому, как вы предполагаете работать. Но просил бы вас обратить внимание, на два серьезных обстоятельства. Первое - при привлечении партнеров исходить из того, что они в состоянии сами привлекать необходимые финансовые ресурсы. И второе - максимально опираться на имеющие технологические возможности российской науки и промышленности", - сказал в ответ Путин.

"НОВАТЭК" вместе с иностранными партнерами уже построил на полуострове Ямал завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" на базе Южно-Тамбейского месторождения.