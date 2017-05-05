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Рубль снизился к доллару и евро из-за продолжающей дешеветь нефти

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут при открытии торгов на Московской бирже в пятницу утром, рубль снижается к бивалютной корзине из-за продолжающей дешеветь нефти.

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Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 58,64-58,78 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,72 руб./$1 (+32 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 64,39 руб./EUR1 (+24,3 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 28,5 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 61,27 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,15 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,66 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов из-за продолжающей дешеветь нефти. Котировки "черного золота" продолжают снижаться в пятницу после обрушения накануне до минимальных уровней с 29 ноября 2016 года - дня, предшествовавшего заключению странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи. Падению цен на нефть способствуют ожидания увеличения добычи в Ливии, а также сохраняющиеся сигналы роста производства нефти в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК снизилась на 1,26% - до $47,77 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 1,58% - до $44,19 за баррель. По итогам торгов четверга нефть Brent подешевела на 4,75%, нефть WTI - на 4,81%. Накануне стало известно о достижении значительных подвижек в переговорах по урегулированию ливийского конфликта, из-за которого добыча нефти на крупнейшем нефтяном месторождении страны ведется с перебоями.

Теги: Московская биржа
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