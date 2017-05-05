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Нефть Brent подорожала до $48,72

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть, терявшие на торгах в пятницу порядка 3%, перешли к росту. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:05 МСК выросла на $0,34 (0,7%) - до $48,72 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,18 (0,4%) - до $45,7 за баррель.

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Накануне цены на нефть упали до минимальных уровней с 29 ноября 2016 года - дня, предшествовавшего заключению странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи, пишет MarketWatch. Падению стоимости нефти способствовали ожидания увеличения добычи в Ливии, а также сохраняющиеся сигналы роста производства нефти в США. Тем не менее, не все инвесторы обеспокоены ситуацией на рынке.

Так, аналитики Bernstein полагают, что трейдерам стоит набраться терпения, поскольку последствия сокращения производства нефтедобывающими странами в скором времени станут очевидны. Эксперты отмечают появившиеся уже в апреле сигналы снижения запасов нефти в развитых странах. Значительное сокращение экспорта нефти странами ОПЕК должно "привести к значительному уменьшению запасов в ближайшие месяцы", отмечается в обзоре Bernstein.

Текущий уровень сокращения добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК достаточен, чтобы вызвать нехватку нефти на мировом рынке в размере 1 млн баррелей в сутки во втором полугодии 2017 года в условиях сезонного роста спроса, цитирует Dow Jones аналитика Citi Futures Тима Эванса.

Тем временем, Кит Джукс из Societe Generale отмечает, что резкое падение цен на нефть не отражает фундаментальных для рынка факторов, пишет Financial Times.

Такая динамика рынка, по мнению эксперта, связана с чрезмерным оптимизмом инвесторов в отношении экономической статистики.

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