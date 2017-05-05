Доходы главы ФНС Мишустина за 2016 год снизились на 3,5%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Доходы главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина в 2016 году составили 18,5 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу. Это на 3,5% меньше, чем за 2015 год, когда Мишустин заработал 19,5 млн руб.

Сумма складывается из доходов по основному месту работы в ФНС и доходов по депозитам (до перехода на госслужбу в 2010 г Мишустин был президентом инвестиционной группы UFG).

Доход супруги Мишустина в 2016 году сократился с 81 млн руб. до 77,3 млн руб. В эту сумму вошли доходы от вкладов в банках и от продажи автомобиля.