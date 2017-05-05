Главные новости
СпортСборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккеюВ РоссииКадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в ЧечнеВ миреРФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для Антальи
Экономика

Рынок акций РФ в пятницу превысил 2000п по ММВБ благодаря отскоку нефти

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу вышел в "плюс" по индексам благодаря отскоку нефти после обвала, индекс ММВБ вопреки укреплению рубля превысил рубеж 2000 пунктов при смешанной динамике blue chips.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2002,41 пункта (+0,2%, минимум дня - 1982,97 пункта), индекс РТС - 1085,68 пункта (+0,4%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2%.

Доллар просел к 58,12 рубля (-0,28 рубля), максимум дня - 58,82 руб./$1.

За межпраздничную торговую неделю индекс ММВБ снизился на 0,7%, РТС потерял 2,6%, доллар вырос на 1,2 рубля.

В лидерах роста в пятницу выступили акции "Аэрофлота" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Мосбиржи" (+1,4%), "Мобильных телесистем" (+3,9%), "РусГидро" (+2%) и обновили исторический максимум "префы" "Татнефти" (+2%, до 249,9 рубля, максимум дня и новый пик - 253 рубля).

Просели акции "АЛРОСА" (-1,4%), ВТБ (-2%), "Мечела" (-2,4%), "Россетей" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,8% "префы").

В пятницу снизились индексы в Азии, корректируется после утренней просадки Европа (FTSE, S&P 350 растут на 0,7-0,8%), плюсует Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%) и нефть.

В США в пятницу вышла статистика Минтруда за апрель, подогревшая ожидания роста ставки Федрезерва в июне. Безработица сократилась до 4,4% с 4,5% (изменений не ожидалось), а число рабочих мест в апреле выросло на 211 тыс. (ожидался подъем на 190 тыс.).

Нефть Brent на азиатской сессии в пятницу падала в район $46,6 за баррель (минимум с августа прошлого года, то есть ниже уровней заключения в ноябре странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи), после чего отскочила выше $49 за баррель. Откат был вызван ожиданиями увеличения добычи в Ливии, а также сохраняющимися сигналами роста производства нефти в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 по московскому времени в пятницу составила $49,29 за баррель (+1,9% и -4,8% накануне), июньская цена WTI - $46,41 за баррель (+2% и -4,8% в четверг).

Накануне стало известно о достижении значительных подвижек в переговорах по урегулированию ливийского конфликта, из-за которого добыча нефти на крупнейшем нефтяном месторождении страны ведется с перебоями. Урегулирование конфликта в Ливии приведет к наращиванию добычи нефти страной, которая, как известно, не участвует в соглашении ОПЕК+.

Страны-производители нефти проведут очередную встречу 25 мая, чтобы принять решение о том, стоит ли продлевать действие соглашения о сокращении добычи.

Теги: ММВБ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Курс евро на ММВБ подскочил более чем на 1 рубльКурс евро на ММВБ подскочил более чем на 1 рубль
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" на единой торговой сессии ММВБ составил 64,0790 рубляПодробнее
Цены на нефть продолжили резкое падениеЦены на нефть продолжили резкое падение
Brent снизилась до $47,13 за баррельПодробнее
Конгресс США уточнил объем финансовой помощи УкраинеКонгресс США уточнил объем финансовой помощи Украине
За полгода Украина получит из Америки чуть больше $400 миллионовПодробнее
В ЕАЭС собрались снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 500 евроВ ЕАЭС собрались снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 500 евро
Речь идет о товарах, ввозимых физлицами на автомобилях, автобусах, по железной дороге или по морюПодробнее
Доллар впервые с конца марта поднялся выше 58 рублейДоллар впервые с конца марта поднялся выше 58 рублей
Нефть марки Brent опустилась ниже $50 за баррель также впервые с 22 мартаПодробнее
Турция сняла ограничения на ввоз российской пшеницыТурция сняла ограничения на ввоз российской пшеницы
Об этом заявил министр экономики Турции Нихат ЗейбекчиПодробнее
"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахом"Ведомости" узнали о пропаже 5 млрд рублей из банка "Пересвет" перед его крахом
Однозначной оценки, как появилась эта недостача, у подразделений внутреннего контроля и риск-менеджмента "Пересвета" нетПодробнее
"Роснефть" объяснила иск к АФК "Система""Роснефть" объяснила иск к АФК "Система"
В нефтяной компании мотивировали подачу иска на 106,6 млрд рублей выводом активовПодробнее
Греция договорилась с кредиторами по пакету реформГреция договорилась с кредиторами по пакету реформ
Афины согласились увеличить налоги и сократить социальные выплатыПодробнее
Экономика обнала. Кто на новенького?Экономика обнала. Кто на новенького?
Промежуточные итоги войны с фирмами-однодневкамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 мая6 фото
05 мая
Фотохроника 5 мая
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккеюВ РоссииКадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в ЧечнеВ миреРФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для АнтальиВ миреВ США грузовой самолет съехал с посадочной полосы и упал с обрыва
Суд вызвал Януковича на 18 мая в качестве обвиняемого по делу о госизмене
Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону деэскалацию обстановки в Сирии
Пентагон заявил о намерении наносить удары по ИГ в зонах безопасности в Сирии
Что произошло за день: пятница, 5 мая
Близ военной базы во Франции задержали подозреваемого в подготовке теракта
Фотохроника 5 мая
Сборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккею
Ударную группировку РВСН до 2027 года перевооружат на ракетами пятого поколения
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2000п по ММВБ благодаря отскоку нефти
Предвыборный штаб Навального в Москве собрались выселить
Кадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в Чечне
Возгорание на нефтяной скважине в Коми удалось локализовать спустя почти месяц
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи