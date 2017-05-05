Рынок акций РФ в пятницу превысил 2000п по ММВБ благодаря отскоку нефти

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к закрытию торгов в пятницу вышел в "плюс" по индексам благодаря отскоку нефти после обвала, индекс ММВБ вопреки укреплению рубля превысил рубеж 2000 пунктов при смешанной динамике blue chips.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2002,41 пункта (+0,2%, минимум дня - 1982,97 пункта), индекс РТС - 1085,68 пункта (+0,4%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2%.

Доллар просел к 58,12 рубля (-0,28 рубля), максимум дня - 58,82 руб./$1.

За межпраздничную торговую неделю индекс ММВБ снизился на 0,7%, РТС потерял 2,6%, доллар вырос на 1,2 рубля.

В лидерах роста в пятницу выступили акции "Аэрофлота" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Мосбиржи" (+1,4%), "Мобильных телесистем" (+3,9%), "РусГидро" (+2%) и обновили исторический максимум "префы" "Татнефти" (+2%, до 249,9 рубля, максимум дня и новый пик - 253 рубля).

Просели акции "АЛРОСА" (-1,4%), ВТБ (-2%), "Мечела" (-2,4%), "Россетей" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,8% "префы").

В пятницу снизились индексы в Азии, корректируется после утренней просадки Европа (FTSE, S&P 350 растут на 0,7-0,8%), плюсует Америка (индекс S&P 500 подрос на 0,1%) и нефть.

В США в пятницу вышла статистика Минтруда за апрель, подогревшая ожидания роста ставки Федрезерва в июне. Безработица сократилась до 4,4% с 4,5% (изменений не ожидалось), а число рабочих мест в апреле выросло на 211 тыс. (ожидался подъем на 190 тыс.).

Нефть Brent на азиатской сессии в пятницу падала в район $46,6 за баррель (минимум с августа прошлого года, то есть ниже уровней заключения в ноябре странами ОПЕК соглашения о сокращении добычи), после чего отскочила выше $49 за баррель. Откат был вызван ожиданиями увеличения добычи в Ливии, а также сохраняющимися сигналами роста производства нефти в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 по московскому времени в пятницу составила $49,29 за баррель (+1,9% и -4,8% накануне), июньская цена WTI - $46,41 за баррель (+2% и -4,8% в четверг).

Накануне стало известно о достижении значительных подвижек в переговорах по урегулированию ливийского конфликта, из-за которого добыча нефти на крупнейшем нефтяном месторождении страны ведется с перебоями. Урегулирование конфликта в Ливии приведет к наращиванию добычи нефти страной, которая, как известно, не участвует в соглашении ОПЕК+.

Страны-производители нефти проведут очередную встречу 25 мая, чтобы принять решение о том, стоит ли продлевать действие соглашения о сокращении добычи.