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Экономика

Объем торговли России и Китая вырос в апреле на 15%

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Объем торговли между Китаем и Россией в апреле текущего года вырос на 15% по сравнению с апрелем 2016 года, достигнув $6,59 млрд, сообщила китайская таможня.

Экспорт Китая в Россию за этот период составил $3,21 млрд, импорт из России - $3,37 млрд.

В январе-апреле 2017 года объем двухсторонней торговли между Китаем и Россией достиг $24,7 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 26,2%.

В целом во внешней торговле Китая экспорт в апреле увеличился до $180 млрд, увеличившись по сравнению с мартом на 8% против мартовского роста на 16,4%. Отмечено также снижение темпов роста импорта. Он увеличился в апреле на 11,9%, то есть, на $1,4 млрд, в то время как в марте рост составил 20,4%.

Теги: Россия, Китай
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