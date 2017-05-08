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Площадь под ГМ-культурами в мире в 2016 году достигла 185,1 млн га

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Площадь под сельхозкультурами с генно-модифицированными источниками (ГМ-культуры) в 2016 году достигла 185,1 млн тонн против 179,7 млн га в 2015 году, сообщает международная служба по мониторингу за применением агробиотехнологий (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ISAAA).

При этом ISAAA напоминает, что в 1996 году, когда было выдано первое разрешение на выращивание таких культур, площадь сева составляла 1,7 млн га.

В настоящее время ГМ-культуры выращиваются в 26 странах. Больше всего их в США (72,9 млн га, 39% от общей площади), Бразилии (49,1 млн га, 27%), Аргентине (23,8 млн га, 13%), Канаде (11,6 млн га, 6%), Индии (10,8 млн га, 6%), Парагвае (3,6 млн га 2%), Китае (2,8 млн га, 2%).

Почти половина мировых площадей под ГМ-культурами приходится на сою. Кроме того, выращивают генно-модифицированные кукурузу, хлопок и канолу.

Согласно приведенным в сообщении словам председателя правления ISAAA Пола С. Тенга, "биотехнологические культуры стали жизненно важным сельскохозяйственным ресурсом для фермеров во всем мире благодаря огромным выгодам для повышения производительности и рентабельности, а также для увеличения сроков хранения продукции". "Новые сорта биотехнического картофеля и яблок дадут возможность потребителям пользоваться прямыми преимуществами биотехнологии, покупать продукцию, которая не будет портиться, что, в свою очередь, может существенно сократить пищевые отходы", - отметил он.

В России производство ГМ-культур запрещено.

Теги: ISAAA, ГМО
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