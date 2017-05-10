Нефть марки Brent подорожала выше $49 за баррель

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в среду на сигналах очередного снижения запасов топлива в США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по Москве повысилась на $0,30 (0,62%) - до $49,03 за баррель. К закрытию рынка во вторник фьючерсы упали в цене на $0,61 (1,24%) - до $48,73 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,33 (0,72%) - до $45,21 за баррель. Контракт подешевел на $0,55 (1,18%) - до $45,88 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Накануне Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о падении запасов нефти в США по итогам минувшей недели на 5,79 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 17:30 по московскому времени, и эксперты в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов на 2 млн баррелей. Запасы нефти в США сокращаются последние 5 недель.

Ранее Минэнерго повысило прогноз добычи в США на 2017 год до 9,31 млн баррелей в сутки с 9,22 млн б/с, ожидавшихся в апреле. В 2018 году добыча может достичь рекордных в истории 9,96 млн б/с.

Кроме того, участники рынка следят за заявлениями представителей нефтедобывающих стран, пытаясь оценить перспективы продления соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК и их партнерами.

В частности, глава Минэнерго РФ Александр Новак подтвердил, что Россия солидарна с усилиями партнеров по ребалансировке рынка, и заявил, что продление соглашения ускорит оздоровление мирового рынка нефти.