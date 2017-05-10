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Доллар снизился к евро и большинству мировых валют

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Курс доллара США опускается в среду к большинству мировых валют на заявлениях главы Федерального резервного банка Далласа Роберта Каплана о том, что инфляционное давление в Штатах довольно умеренное.

Кроме того, иена слабо дорожает на опасениях, что власти Северной Кореи могут провести новые испытания ядерного вооружения. О вероятности новых испытаний заявил посол Северной Кореи в Великобритании.

Курс доллара к евро на 9:08 по московскому времени опустился до $1,0891 по сравнению с $1,0874 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость евро относительно иены составляет 124 иены против 123,94 иены накануне. Пара доллар/иена торгуется на уровне 113,85 иены по сравнению со 113,98 иены по итогам предыдущей сессии.

Как заявил накануне Каплан, существует вероятность, что темпы роста ВВП США могут быть ниже, чем многие ожидают, и в таком случае Федрезерв повысит ставки не три раза в 2017 году, а меньше.

Кроме того, негативным фактором для американской валюты стала новость о том, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Ряд представителей Демократической партии высказали опасения, что отставка главы ФБР может быть связана с расследованием обвинений во вмешательстве России в выборы президента США и возможной связи штаба Трампа с Россией.

Теги: доллар, евро, рубль, нефть
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